Larissa Manoela posa com elenco feminino de 'Além da Ilusão': "Amadas"

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 11h41

O dia começou doce para Larissa Manoela (21) e o elenco de Além da Ilusão, nova novela da Globo.

Nesta quarta-feira, 16, a atriz Larissa Manoela encantou a web ao compartilhar cliques ao lado de Malu Galli (50), Olivia Araujo (49) e Paloma Duarte (44).

Em seu perfil no Instagram, as atrizes do elenco feminino de Além da Ilusão aparecem almoçando e curtindo a companhia uma da outra.

E claro, Larissa Manoela não perdeu a chance de se declarar para as amigas de elenco: "Estar com elas é mais que bom. É maravilhoso. Um brinde aos encontros que nossa arte nos permite viver! Amadas", escreveu.

Em seguida, amigos e fãs das atrizes marcaram presença nos comentários do post: "Lindas demais", declarou um. "Amando a novela", comentou outro. "Adoro vocês", escreveu o terceiro.

Larissa Manoela posa com elenco feminino de 'Além da Ilusão':