Kris Jenner surge irreconhecível em reality show. Veja o antes e depois do rosto dela

Internautas questionam a aparência diferente de Kris Jenner em novo episódio do reality show The Kardashians

A aparência de Kris Jenner virou assunto nas redes sociais nesta semana com a estreia da terceira temporada do reality show The Kardashians na quinta-feira (25). Os internautas perceberam que ela fez algo no rosto e está quase irreconhecível. Ela não revelou se fez algum procedimento estético no rosto, mas os fãs da família Kardashian se surpreenderam com o visual mais jovem da pele dela no episódio.

Nas redes sociais, os internautas fizeram comentários sobre o rosto dela. “Kris parece o Ken agora”, disse um fã. “Kris Jenner, pare de fazer botox”, brincou outro. “Eles devem ajustar seus vídeos porque não há como os rostos de Kim e Kris parecerem assim na vida real”, declarou mais um.

Compare aqui o antes e depois de Kris Jenner

Kris Jenner na primeira temporada e na terceira temporada do reality show The Kardashians

Kris Jenner fala sobre a faxina em sua casa

Recentemente, Kris Jenner (66) surpreendeu ao contar que faz faxina em sua casa toda semana. Ela contou que é obcecada em ver sua casa limpa. “Esse é o lugar em que me sinto feliz. A limpeza é algo que eu sou obcecada e acho que durante toda minha vida... meio que substituiu uma necessidade terapêutica de descomprimir”, comentou Kris.

A estrela do reality-show “The Kardashian” deu detalhes do tipo de limpeza que faz, e revelou que apesar de seus muitos funcionários, a faxina é feita por ela mesma: “Ontem, eu passei o dia todo limpando as gavetas do meu closet porque é isso que eu faço nos domingos. Eu tiro tudo das minhas gavetas porque estamos indo em tantas direções diferentes [durante a semana]”.