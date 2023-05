Jurado do 'Dança' se corrige após nota absurda para Carla Diaz: "Desculpa"

Jurado do 'Dança' se corrige e protagoniza momento inusitado ao vivo; atriz quase passou mal com nota baixíssima

Um momento inusitado foi ao ar no Dança dos Famosos neste domingo (28) e deixou até Luciano Huck em pânico. É que um dos jurados técnicos da atração acabou errando a nota, o que poderia ter prejudicado a atriz Carla Diaz.

Tudo começou quando Zebrinha foi anunciar a avaliação. Ele fez muitos elogios para a performance da atriz, mas deu uma nota muito baixa: 8.4. Perplexa com a avaliação, já que foi muito elogiada, a estrela ficou paralisada no palco.

"Você, impecável, Carla. Existia uma estabilidade nas mudanças, existia uma estabilidade rítmica, impecável o que vocês fizeram, mas pecou um pouquinho na construção coreográfica, o que atrapalhou um pouco a dança dela. 8,4", disse ele.

Espantada, plateia e apresentador não conseguiram ficar em silêncio diante da nota. Zebrinha então percebeu o equívoco e voltou atrás após uma confirmação de Luciano Huck. "É 9,4. Desculpa", disse ele visivelmente constrangido.

Huck levou na brincadeira a falha do amigo. "Olha, achei que ia cair duro aqui", disse o comunicador. Carla Diaz, então fez piada da situação, já que poderia ter sido eliminada com uma nota tão baixa: "Eu tenho labirintite, mas eu não sabia que era cardíaca".

Veja abaixo o momento:

A Carla Diaz levou um susto com o Zebrinha, que quase deu uma nota mais baixa. #DançaDosFamosos#Domingãopic.twitter.com/Sd7G3fmBKo — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 28, 2023

MOMENTO DELICADO

Carla Diaz usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, para fazer um desabafo sobre uma situação bastante complicada que está enfrentando.

Através dos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um comunicado em que fala sobre as diversas ameaças que vem sofrendo, além de após uma denúncia anônima que foi feita ao Ministério Público envolvendo seu nome e de seu noivo, deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP).

A ex-participante do BBB 21 revelou que vem sofrendo diversas ameaças desde que saiu do reality show da TV Globo, principalmente após assumir um novo relacionamento. Na época do programa, ela viveu um affair com Arthur Picoli, mas a relação não vingou, deixando os fãs do casal abalados.