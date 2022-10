Júlio Rocha no BBB? Ator revela condição para participar do reality

CAMAROTE DO BBB?

Júlio Rocha revela se participaria do Big Brother Brasil e conta como é trabalhar ao lado de Susana Vieira e Tony Ramos

CARAS digital Publicado em 18/10/2022, às 19h02

O ator Júlio Rocha (42) participou do podcast “4talkcast”, apresentado por Amanda Falda, Gui Santana e Luiz França, e respondeu algumas perguntas sobre uma possível participação no reality “Big Brother Brasil'', da TV Globo. Júlio respondeu se participaria e ainda apontou uma condição, que seria uma maneira de mudar de ideia sobre a sua participação: “Não. Acho que não. Só se me chamassem e falassem: 'O seu papel é esse. Eu preciso de você, porque você é o cara que vai estragar”, disse o artista, revelando que participaria apenas se pudesse interpretar um papel dentro da casa.

“Eu não iria porque eu sempre levei minha vida, que eu acho que é como todo mundo deveria levar que é assim: 'não é o que eu quero do mundo, o que eu quero da Globo, é o que eu posso oferecer'. Dentro disso, eu não tenho muito para oferecer em um Big Brother, onde qualquer pessoa pode dar muito mais do que eu”, completou Júlio.

Júlio, que já participou de alguns trabalhos na TV Globo, também relembrou grandes nomes de atrizes com quem contracenou. “O mais impressionante deles todos. Renata Sorrah, até a própria Susana (Vieira), que tem uma personalidade mais peculiar, digamos assim....você vai fazer a cena, eles dizem: 'Você acha que está legal, acha que eu faço assim, o que você acha que eu faço aqui?'. Eles são assim…”, disse o ator, que também chegou a contracenar com Tony Ramos e disse o mesmo sobre a humildade do veterano.

Júlio Rocha será pai pela terceira vez

Júlio também ganhou destaque na mídia após anunciar que está à espera de seu terceiro filho com a esposa Karoline Kleine.Em 19 de setembro o ator fez o anúncio pelas redes sociais e disse: “Posso ganhar parabéns e a Karol pedir música no Fantástico? ESTAMOS GRÁVIDOS! Terceiro filho. Agora é oficial, é só um saquinho gestacional por enquanto, mas é a coisa mais linda desse planeta. Tô chorando e escrevendo para vocês nesse exato momento, é muita emoção revelar para tantas pessoas que amamos e que também gostam de nós de uma vez só! Uau!”

Julio e Karoline já são pais de dois meninos: José, de 3 anos, e Eduardo, de 2 anos.