Juliana Paes comemora indicação de 'Pantanal' ao Emmy e revela: 'Me reconectou com meu ofício'

Juliana Paes renunciou à vaidade para viver Maria Marruá no remake da novela 'Pantanal', da Globo

Juliana Paes comemorou a indicação do remake da novela "Pantanal" ao Emmy Internacional. Na trama, ela deu vida a sofrida Maria Marruá e foi bastante elogioada pelo público. Em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores, a atriz compartilhou um trecho da cena do parto da personagem.

"Muito feliz com a indicação de #Pantanal ao @iemmys! Um trabalho incrível, sensível e poderoso. 'Pantanal' foi um presente para o público e um privilégio para todos nós que pudemos contribuir com essa história. Um projeto que me reconectou com meu ofício, com a arte, com a natureza e com tudo o que sempre amei. Parabéns a cada pessoa que fez parte dessa obra. Somos vencedores!", afirmou.

Nos comentários, os fãs reagiram. "Essa ficou marcada na história", apontou um. "Show de interpretação. Essa novela foi diferente", opinou outra. "Que atriz, Brasil", exaltou um. "Você é foda, Ju! Parabéns por sempre entregar tudo", acrescentou mais um. "Saudade de Pantanal. Muito merecido, Ju", destacou uma.

Em março do ano passado, Juliana anunciou saída da Globo após mais de 21 anos na emissora. "Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção", disse na ocasião.

Os primeiros trabalhos de Juliana no canal foram em 1998, como figurante em "Malhação". Em junho de 2000, ela estreou em um papel de mais destaque. A atriz interpretou a empregada Ritinha em "Laços de Família".

Quem está na lista de indicados brasileiros

Entre as produções nacionais que disputam a 51ª edição do Emmy Internacional Awards os destaques são a novela "Cara e Coragem", também da TV Globo; o documentário "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia" e o reality "A Ponte – The Bridge Brasil", da Warner Bros.

A lista tem ainda programas infantis, como o "Quintal TV", do Canal Futura; e o desenho animado do "Menino Maluquinho", produzido pela Chatrone com a Netflix.