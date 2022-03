Juliana Paes fala sobre abrir mão da vaidade em 'Pantanal': ''Vejo beleza nisso''

Em coletiva da novela 'Pantanal', Juliana Paes falou sobre preparação estética e muito mais o que fez para dar vida à Maria Marruá

Nataly Paschoal Publicado em 28/03/2022, às 14h43

A atriz Juliana Paes (43) está no remake de Pantanal e deu vida à Maria Marruá

Em coletiva de imprensa, a artista - que recentemente não renovou o contrato com a Globo - falou sobre a preparação que fez esteticamente e mentalmente para entrar na personagem "sofrida".

A construção de Maria Marruá

Para interpretar Maria Marruá, a primeira coisa que Juliana Paes fez para saber como seria a personagem foi montá-la fisicamente. Cabelos brancos, maquiagem para imitar uma pele sofrida e roupas manchadas foram algumas das características adotadas para isso.

"Primeiro a gente faz um esboço mais ou menos do que vai ser a personagem nas duas fases, primeiro eu sentei na cadeira da Val, que é nossa maquiadora, e a gente começou a imaginar como seria o rosto de uma mulher que nunca se protegeu do sol, que nunca teria acesso ao protetor solar ou a um chapéu, como seria a pele dessa mulher, melasmas? Onde seriam? Marcas de expressão?", contou ela como foi o processo.

"Os cabelos brancos eram o meu cabelo branco natural que ia dando linha pros outros que iam se fazendo, depois entrei na sala da Marie pra gente entender como essa mulher se veste, tentando sempre deixar o conforto, roupa manchada artificialmente, unha suja... ai você se olha no espelho e o personagem vem, é nesse momento que você olha com tudo isso que você entende a figura de seu personagem e você começa a trabalhar em cima de uma imagem", descreveu.

Juliana Paes sem vaidade

Durante as gravações de Pantanal, Juliana Paes ficou sem pintar os cabelos e sem fazer as sobrancelhas, como mostrou em sua rede social.

Sobre abrir não precisar se preocupar com os padrões de beleza, a atriz contou que foi algo muito positivo. "É gratificante poder abrir mão da vaidade, da estética vigente e mais do que abrir mão disso ver beleza nisso, vejo beleza nisso, vejo beleza no cabelo branco, nas olheiras, nas marcas do tempo, não é esforço nenhum é um prazer largar um pouco essa mochila da vaidade do perfeito", declarou.

A famosa, que acabou de completar 43 anos, ainda falou como está em relação à estreia de Maria Marruá agora em 2022. "Cada personagem é uma gestação, parece que vai chegar um filho novo, que vai nascer um filhote, algo que você nutriu e esperou tanto tempo, não sabe que cara vai ter, que jeito vai ter, porque essa recepção tem a ver com o público, é uma ansiedade muito grande", finalizou.