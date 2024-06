Jornalista não segura emoção e chora ao vivo na CNN; saiba motivo

Âncora do Bastidores CNN, Tainá Falcão se emocionou ao vivo após prestar condolências ao colega Gustavo Uribe. Veja como foi

Âncora do Bastidores CNN, Tainá Falcão se emocionou ao vivo nesta terça-feira, 11. A apresentadora prestou condolências ao colega Gustavo Uribe, ausente devido ao falecimento de sua mãe. Com a voz embargada, Tainá passou a programação para Iuri Pitta, que seguiria com o CNN 360, e pediu desculpas por não conseguir conter as lágrimas.

"Antes de me despedir, eu queria só dizer que hoje é um dia muito difícil para a gente aqui nos Bastidores CNN. É um dia difícil, porque é um dia triste para uma das pessoas mais alegres que a gente conhece, que é o Gustavo Uribe. Eu queria dizer para ele que a gente vai atravessar esse momento juntos", iniciou a jornalista.

Em seguida, ela tentou segurar o choro. "Todos nós, Tainá. Todos nós juntos com o Uribe, um abraço grande para ele e toda a família dele", reagiu Pitta. "Obrigada, você toca agora, Iuri Pitta e Débora Bergamasco", retrucou a âncora da CNN Brasil. Ela ainda falou mais algumas palavras sobre o assunto, mas o som foi cortado em razão de problemas técnicos. "Obrigada. Desculpe. Obrigada pela compreensão. Tchau, tchau", encerrou.

O momento virou assunto nas redes sociais, já que não ficou claro qual foi a perde de Uribe. "O que aconteceu com o Uribe? Me assustei com o seu choro, Tayná", disse um internauta no X, o antigo Twitter. "Gustavo Uribe perdeu sua mãe. Que Deus conforte seu coração e de sua família", disse a internauta Kelen Rossi.

Gustavo Uribe homenageia a mãe

No Instagram, o jornalista fez uma breve postagem. Nos Stories, ele compartilhou uma foto de sua mãe e declarou seu amor por ela. "Nunca vou lhe esquecer. Te amo para sempre", escreveu ele. Gustavo também compartilhou algumas homenagens de pessoas próximas a ela.

