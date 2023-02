Jornalista de TV e atriz de teatro: Relembre famosos que morreram em fevereiro

O mês de fevereiro marcou a morte de nomes importantes da TV, do teatro e do cinema

O mês de fevereiro marcou a morte de nomes importantes da TV, do teatro e do cinema. De jornalistas a atores e atrizes, a data tem levado muitos ícones ao longo dos anos. Com a recente morte de Gloria Maria, o trágico mês adicionou mais uma perda para entrar na história. Confira alguns dos famosos que já morreram em fevereiro:

Gloria Maria

Gloria Maria, jornalista e ícone da televisão, entristeceu o Brasil no dia 2 de fevereiro de 2023 com sua partida. A apresentadora morreu devido a um câncer no cérebro. Ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Posteriormente, apresentou o Fantástico e, desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter.

Bibi Ferreira

Aos 96, a maior atriz de teatro do Brasil, Bibi Ferreira (1922-2019), morreu e deixou milhares de fãs entristecidos. Uma das maiores estrelas do cenário artístico brasileiro, ela morreu em 13 de fevereiro de 2019, devido a um infarto fulminante. A atriz era popularmente conhecida como a grande dama do teatro nacional, e ganhou prêmios renomados do teatro e da TV.

Ricardo Boechat

O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Boechat (1952-2019) morreu com 66 anos em um acidente de helicóptero . Ele estava em uma aeronave que caiu na Rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. A tragédia do dia 11 de fevereiro de 2019, que levou o âncora da Band, abalou todo o Brasil. Ao longo da carreira de 49 anos, ele escreveu, participou, apresentou e dirigiu muitos jornais. Quando morreu, ele ocupava o cargo de apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM.

Ricardo Boechat morreu em fevereiro de 2019 - Reprodução/Band

Bill Paxton

Bill Paxton (1955-2017) morreu com 61 anos após uma febre reumática que causou danos ao seu coração. Durante a cirurgia para reparar os problemas, o ator teve um acidente vascular cerebral e morreu no dia 25 de fevereiro de 2017. Bill ficou conhecido por estrelar filmes como Titanic e Twister, e acumulava dezenas de produções cinematográficas na carreira.

Philip Seymour Hoffman

O ator Philip Seymour Hoffman (1967-2014) morreu no dia 2 de fevereiro de 2014, aos 46 anos. Conhecido por estrelar filmes como Jogos Vorazes e Missão Impossível 3, ele morreu por conta de uma overdose de heroína. O ator alcançou a fama ao interpretar coadjuvantes em filmes marcantes do cinema, como O Talentoso Ripley eQuase Famosos. Sua carreira alavancou após protagonizar Capote, em 2005, e conquistar o Oscar de Melhor Ator.