Isabel Teixeira diz que Elas por Elas ajudará as mulheres a entender feminismo: "Mudar o olhar"

Em entrevista à CARAS, a atriz Isabel Teixeira refletiu sobre protagonismo de Elas por Elas e como trama global marcará público feminino

Otimista quanto às mudanças sociais que têm acontecido no mundo, a atriz Isabel Teixeira (49), protagonista da novela Elas por Elas, da TV Globo, acredita que a produção pode ser importante para ajudar na reflexão das mulheres quanto ao empoderamento feminino.

Em entrevista à revista CARAS Brasil, a atriz abriu o coração e afirmou como é importante as mulheres terem novos olhares sobre si mesmas. Segundo Isabel, ter uma produção que exalta a união feminina será um ponto significativo na luta contra o machismo e forma como ele provoca disputa entre as próprias mulheres.

"Sim, eu acho que a novela vai incentivar as mulheres a mudar o olhar, por ver também o atrito, a competição e por ver em personagens como o da Renê, que é interpretada pela Maria Clara, que traz a escuta, uma força feminina de uma energia feminina e o embate dela com a minha personagem, por exemplo, é um olhar que entende o problema, quer abraçar as diferenças. É muito bonita essa personagem", disse.

Em Elas por Elas, Isabel tem interpretado Helena, uma mulher rica que comanda a fábrica de cosméticos fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso). Ela é casada com Jonas (Mateus Solano) e morre de ciúmes do marido ao ver que ele se reaproximou de Adriana (Thalita Carauta), sua ex-noiva.

Na trama, as duas acabam travando uma batalha silenciosa, o que irá promover uma disputa. "A personagem que eu interpreto é movida a rivalidade feminina. Ela é tão movida, que a gente vai ver o quão nocivo isso pode ser para ela mesma, para quem tá em volta", conta.

Apesar dos desentendimentos entre as personagens, a atriz garante que tudo não passa de ficção e o clima dos bastidores é de muita harmonia entre todo o elenco. "São sete protagonistas e tem espaço para todas nós", disse.

"Como atrizes, como mulheres, a gente tá levando pro set essa ideia de estarmos juntas ocupando cada uma ao seu lugar. Não rivalizando para ocupar um lugar só. Acho isso muito bonito e contribui muito na reflexão", finaliza.