Irritado, Márcio Gomes manda cortar microfone ao vivo na CNN: ''Me desculpe''

Jornalista Márcio Gomes pede para que microfone de convidado seja cortado durante programa ao vivo

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 08h57

Na segunda-feira, 24, durante o CNN Prime Time, o jornalista Márcio Gomes (51) teve que pedir para a produção cortar o microfone de um jornalista que participava do programa ao vivo.

O jornalista Fernão Lara Mesquita, ex-diretor do Estadão, defendia Roberto Jefferson, político apoiador de Jair Bolsonaro (PL), preso no último domingo, 23, após atirar em policiais federais que cumpriam mandado da Justiça. Fernão não deixava o também âncora da CNNIuri Pitta dar sua opinião sobre o assunto.

Foi então que o jornalista Márcio Gomes pediu para cortar o microfone do convidado para que Pitta falasse. "Tomando multa por minuto porque falou qualquer dado da biografia real do Lula. Só pode falar de biografia fake, a verdadeira não pode mencionar. Você não tem pra quem recorrer porque quem manda fazer isso é o ministro, que declara que tem caras que ele é amigo e tem caras que ele é inimigo. O ministro do Supremo Tribunal Federal declara isso todo dia", disse Fernão. "Vamos deixar o Iuri terminar de falar a primeira parte…", pediu Márcio. "Para os amigos dá tapinha na bochecha, para os inimigos ele manda empurrar. Então é assim, velho", continuou Lara.

Em seguida, Iuri Pitta tentou começar a falar, mas ficou esperando Fernão acabar. "Só esperar o Fernão terminar…", disse ele, que após ser avisado que o convidado havia concluído, continuou: "Enfim, mantenho a questão que é a seguinte: Mesmo no caso do Supremo há sim como entrar em recursos no próprio Supremo e, de novo, Roberto Jefferson foi mantido com essas medidas cautelares depois de ter feito muita coisa, muita coisa. Não foi uma postagem...", comentou Iuri, antes de ser interrompido novamente.

"Ele foi apossado dez vezes até ele cometer o crime…", interrompeu Fernão. Visivelmente irritado, Márcio Gomes pediu para cortar o microfone de Fernão: "Fernão, desculpa. Fernão, Fernão, Fernão, a gente vai cortar o microfone então e vai deixar o Iuri falando só pra terminar."

Confira o momento ao vivo:

CORTA O MICROFONE DELE!

Um jornalista bolsonarista defende Roberto Jefferson, interrompe jornalistas e Márcio Gomes manda cortar o microfone. #CNNBrasil#CNNnasEleiçõespic.twitter.com/8GLqotKQrE — Luiz Ricardo (@excentricko) October 24, 2022

