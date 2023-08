Inez Viana recebe recado de sua ex-mulher em data especial: 'Todo meu amor'

Recém-separada, Inez Viana ganha mensagem carinhosa de sua ex-mulher em seu aniversário

A atriz Inez Viana fez aniversário nesta sexta-feira, 18, e completou 58 anos de vida. Para comemorar a data especial, ela ganhou uma declaração de sua ex-mulher, a atriz Débora Lamm. Elas se separaram há pouco tempo, mas continuam sendo amigas.

Nas redes sociais, Débora fez um post para celebra os aniversário de Inez e também de Fabiula Nascimento. Ela mostrou fotos com as duas atrizes e deixou um recado carinhoso. “Sabe quanto é para sempre? Então. Feliz aniversário e todo meu amor!”, disse ela para as duas.

Há pouco tempo, Inez Viana falou sobre o fim do casamento com Débora Lamm. Em entrevista no Jornal Extra, ela revelou que seu casamento de 13 anos com a atriz chegou ao fim no final de 2022. “Hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia. Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém”, afirmou ela.

Além disso, a artista contou que não pensa em um novo amor no momento. “Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo por causa das gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente, estou respirando um pouquinho”, declarou.

Atualmente, Inez Viana interpreta a Angelina na novela Terra e Paixão, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Lamm (@deboralamm)

Viúvo de Paulo Gustavo celebra o aniversário do filho

O dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo de Paulo Gustavo, surpreendeu ao fazer uma homenagem de aniversário para seu segundo filho, Gael, que acaba de completar 4 anos. O menino veio ao mundo por meio da barriga de aluguel e o papai relembrou como foi o nascimento dele nesta data especial.

No post, Thales relembrou fotos encantadoras com o herdeiro em um ensaio fotográfico e contou sobre a importância dele em sua vida e como foi o parto dele. "Gael, meu filhotinho amado. Hoje é seu dia! Você escorregou feito um quiabo no nascimento, trazendo muita alegria depois do parto difícil do seu irmão. Veio já com o olho aberto, atento como costuma ser a todos os detalhes de tudo à sua volta. Sua vozinha meiga é uma delícia, seu jeitinho carinhoso e tímido ao mesmo tempo, suas risadas sapecas… Você quer sempre me mostrar seu mundo, suas brincadeiras, me convocar pra alegria que é conviver com vc e seu irmão!", disse ele.

E completou: "Eu sinto falta do seu sorriso com furinho toda hora ao longo do meu dia. E escuto seu Papai, Papai! mesmo distante. Te amo cada dia mais, amo construir nossa vida juntos, nossos momentos, nossas rotinas… Nossas saídas da rotina! Quero estar ao seu lado pro que vier nesse mundo que te espera. E aprender muito com vocês, todos os dias. Ser seu amigo, confidente, e educador ao mesmo tempo! Descobrir a vida junto! Te amo muito, pra sempre! Muitos anos ao meu lado pra você!".