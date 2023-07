Acabou! Inez Viana, de Terra e Paixão, revela fim do casamento com atriz após 13 anos

Intérprete da Angelina na novela Terra e Paixão, Inez Viana anuncia que está solteira após 13 anos de casamento com a atriz Debora Lamm

A atriz Inez Viana, que interpreta a personagem Angelina na novela Terra e Paixão, da Globo, anunciou que está solteira. Em entrevista no Jornal Extra, ela revelou que seu casamento de 13 anos com a atriz Debora Lamm chegou ao fim no final de 2022.

“Hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia. Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém”, afirmou ela.

Além disso, a artista contou que não pensa em um novo amor no momento. “Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo por causa das gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente, estou respirando um pouquinho”, declarou.

Separação de Vitória Strada e Marcella Rica

Na quarta-feira, 5, Vitória e Marcella revelaram que decidiram anunciar a separação publicamente em respeito ao carinho que sempre receberam. "Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", afirmaram.

Logo depois, elas afirmaram que a amizade continua. "Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizaram.