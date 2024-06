Humberto Martins relata trauma por atuações sem camisa: 'Me sacaneavam'

Dono de uma longa carreira de sucesso, o ator Humberto Martins revelou que se sentia diminuído por seus papéis 'descamisados' em novelas

O ator Humberto Martins surpreendeu ao revelar novos bastidores de suas atuações em novelas da Globo. Em participação ao podcast 'Aloha', o veterano contou que passou por um 'trauma' devido aos seus personagens sem camisa no passado.

Ao longo do bate-papo com o entrevistador Rico de Souza, Humberto explicou que o termo 'descamisado', na época, era considerado 'pejorativo e diminutivo'. Com isso, ele sentia que suas atuações sem camisa diminuíam sua capacidade como ator.

"As pessoas mandavam essa tipo 'a pessoa é famosa por causa disso' e acaba que não enxergam o ator. Isso teve um certo trauma sim para mim, porque eu imprimia bastante dramaturgia nos personagens, e muitos colegas me sacaneavam de chegar e falar 'não te reconheci porque você está de camisa'. Uma coisa pejorativa", declarou o artista.

Humberto Martins contou que os personagens eram característicos de novelas escritas pelo autor Carlos Lombardi. Além disso, ele esclareceu que, atualmente, o termo 'descamisado' não é mais pejorativo. "Acabou virando [um termo] ok. Era uma época testosterônica, vamos dizer assim, de novelas com embasamento muito hétero, e hoje mudou bastante", disse.

O veterano ainda revelou que chegou a ser agredido em 1992, quando interpretou um cigano na novela 'Pedra sobre Pedra'. "Fui ao supermercado e a moça estava me olhando, e ela me deu uma bolsada porque eu tratava mal a minha irmã [na ficcção]. Falei 'não, não é de verdade'. Mas ok", disse.

Humberto Martins revela atritos em bastidores de novelas

Dono de uma longa carreira de sucesso nas telinhas, o ator Humberto Martins revelou que já pediu para sair de duas novelas em que trabalhava. Em entrevista ao podcast 'Aloha', sem mencionar o nome das obras, o veterano contou que atritos nos bastidores foram cruciais para ele decidir deixar o elenco.

Ao longo de seu relato, Humberto relatou que atrasos e falta de organização durante as gravações o desagradavam. Além disso, o artista ressaltou que leva a profissão a sério e não gosta de bagunça.

Em seguida, Humberto Martins explicou que tentou conversar com a produção das novelas na época: "Eu chegava na diretoria geral e falava: 'olha, não estou feliz, não estou satisfeito, é muita bagunça para o meu gosto, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, eu que sou sério, eu gosto de organização, de tudo direitinho'", disse; confira detalhes!