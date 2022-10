Helô Pinheiro faz homenagem para a mãe do jornalista César Tralli e emociona fãs

A apresentadora Helô Pinheiro postou uma linda homenagem para Edna Tralli

Helô Pinheiro (77) homenageou Edna Tralli (74), mãe do jornalista César Tralli (51), com uma linda mensagem em suas redes que emocionou seus seguidores. Ela também enfatizou a saudade da amiga em uma declaração.

O trágico falecimento de Edna aconteceu em um acidente de avião na represa Jurumirim, em Paranapanema (SP), no último dia 9 de outubro. Ela estava acompanhada de seu namorado Euclides Brosch (78), que era o piloto da aeronave e também morreu vítima do acidente.

"Amiga querida, sinto tanto a sua falta, seu carinho em sempre elogiar meu trabalho no 'Alô, Helô'. Sempre que terminava o programa, seus comentários me davam força e entusiasmo"

Ela completou: "Você era aquela pessoa que estava sempre pronta para fazer o bem e querer o bem. Você é, e não 'era', porque você sempre será uma estrela que brilhará em nossa vida e em nossos corações. Saudades, com muito amor".

Nos comentários, Ticiane Pinheiro (46), mãe de Rafa Justus (13), também se declarou: "Sogrinha, amor eterno".

Missa de sétimo dia

A missa de sétimo dia em homenagem à Edna aconteceu em uma Igreja de São Paulo no último dia 16, e contou com amigos e familiares. O jornalista foi acompanhado de sua mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro, dos sogros, Helô Pinheiro e Fernando Abel Pinheiro e da cunhada Kiki Pinheiro.

Tralli relembrou a trajetória da mãe que nasceu pobre, trabalhava cortando cana quando criança e colhendo algodão e amendoim para venderem portas de estádios. Ele destacou o exemplo de ética e resiliência de Edna:

"Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando - literalmente - com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na avião civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele. Queria tanto mamãe sonhando ainda mais alto ao lado do amor dela, mais perto também da minha caçula de 3 anos, da irmã, de 13 anos. Mas hoje sinto que mamãe está perto da filha dela, Gabi. Minha irmã especial, amor infinito. Enfim. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco"