Há 20 anos morria Roberto Marinho; partida rendeu homenagens e reunião às pressas

Há 20 anos morria Roberto Marinho, que foi presidente do Grupo Globo por décadas; relembre

Era uma quarta-feira, 6 de agosto, quando Roberto Marinho foi levado ao hospital às pressas. Havia sofrido uma embolia pulmonar e uma parada cardíaca. Com isso, João Roberto ligou a tarde para a equipe de Jornalismo da Globo para informar sobre o estado de saúde de seu pai, que era grave.

Como é de praxe em redações jornalísticas, sempre quando uma figura importante está em um estado grave de saúde, um obituário é feito. Porém, a redação do Jornal Nacional optou por não fazer isso. O atual diretor de Jornalismo da Globo, Ali Kamel comentou com o site "Memória Globo": "Era extremamente constrangedor para a redação preparar o obituário do dono da empresa: a operação requer muita pesquisa em texto e imagens, e obviamente a informação poderia chegar aos filhos ou ao próprio, o que seria no mínimo, desagradável".

A fim de evitar maiores constrangimentos, uma reunião privada foi marcada para se discutir e realizar o obituário de Roberto Marinho. Estavam presentes o então diretor da Central Globo de Jornalismo Carlos Henrique Schroder, Ali Kamel, William Bonner, PedroBial, a chefe de redação do Globo Repórter Meg Cunha, o diretor de Operações Fernando Guimarães e a supervisora do Arquivo de Imagens do Centro de Documentação, Vera Albuquerque. O grupo começou a fazer o trabalho em sigilo.

"Não dava tempo, não podia fazer muita espuma, não podia chamar atenção, a notícia não podia vazar de maneira alguma. Eu lembro que botamos um pano preto na ilha de edição, um aquário, para que ninguém visse que estávamos trabalhando com o material do Roberto Marinho", relembrou Pedro Bial para o Memória Globo.

+ Há 20 anos, William Bonner quebrava o protocolo e chorava no 'Jornal Nacional'

Algumas horas depois, às 16h, João Roberto voltou a ligar para a Globo. Seu pai havia piorado, e um coágulo precisava ser dissolvido por meio de medicação. Pouco tempo depois, às 18h, João voltou a ligar e eram más notícias novamente. A medicação não funcionara e Roberto seria operado ainda naquele dia.

JN deu a notícia

Quando o Jornal Nacional foi ao ar, ainda no dia 6, Roberto estava sendo preparado para passar pela cirurgia. Após o JN, às 21:30h, o empresário foi operado, mas não resistiu. Quem deu a notícia em primeira mão no Plantão foi a jornalista Ana Paula Padrão. A redação que até então fazia o obituário em sigilo trabalhou às pressas para realizar um obituário no Jornal da Globo, e durante a madrugada para o Bom Dia Brasil.