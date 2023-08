Greve em Hollywood: cerimônia de entrega do Emmy 2023 é adiada para 2024

A premiação que costuma ir ao ar em setembro agora está programada para o primeiro semestre de 2024

A premiação da 75ª edição do Emmy foi adiada para o dia 15 de janeiro de 2024. A cerimônia estava originalmente prevista para acontecer no dia 18 de setembro. Segundo a revista "Variety", a mudança já era esperada por causa da greve de atores e roteiristas de Hollywood.

A transmissão do “75º Emmy Awards” foi adiada para ir ao ar em janeiro, no dia de Martin Luther King, Jr., anunciaram a Television Academy e a Fox nesta quinta-feira, 10. O anúncio da lista com os indicados aconteceu em 12 de julho. "Succession" lidera a lista em 27 categorias; confira a lista de indicações.

Esta é a primeira vez que o Emmy é adiado desde 2001, ano em que aconteceu os atentados terroristas de 11 de setembro.

Os protestos estão acontecendo pois os atores se uniram aos roteiristas, que já haviam parado anteriormente, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores remunerações por exibição de filmes e séries nas plataformas de streamings e para que haja uma regulamentação do uso de inteligência artificial dentro dos sets de filmagem. Essa é a maior greve em Hollywood dos últimos 60 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Descubra quais filmes devem parar por conta da greve dos atores e roteiristas

Após o SAG, Sindicato dos Atores, anunciar a paralisação, algumas produções entraram em perigo. Segundo a Variety, o filme Gladiador 2, sequência do grande sucesso do cinema com Russell Crowe, vai parar, visto que já havia começado a produção em Marrocos. A Marvel, que havia suspendido Thunderbolts, deve tomar a mesma decisão com Deadpool 3, que está sendo filmado em Londres, na Inglaterra.

A série House of Dragon, cuja a segunda temporada também estava sendo produzida no Reino Unido, estava na mesma situação, por já contar com seus roteiros terminados. Porém, como a maioria de seus atores são filiados ao sindicato inglês, Equity, eles não têm permissão legal para fazer greve em solidariedade ao sindicato dos Estados Unidos da América, como afirmou o site The Hollywood Reporter.