Gorete Milagres fala sobre voltar a viver sua icônica personagem: “É mágico”

Gorete Milagres retorna à TV com a personagem Filó depois de 17 anos e festeja a parceria com Moacyr Franco

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 20h26

Nesta terça-feira, 30, a Band realizou uma coletiva de imprensa para anunciar datas e novos detalhes sobre a série de comédia da emissora, chamada de Nóis na Firma. A atriz Gorete Milagres (58), muito conhecida por sua personagem Filó, está na produção e falou um pouco sobre a sensação de voltar com a tão amada personagem.

“Fiquei fora da TV com a Filó 17 anos, então é um grande presente, pois achei que não iria acontecer mais”, contou ela, e completou: “De repente quando eu vi, tudo acontecendo de novo. Acho que a Filomena representa muitas coisas pra mim, né? São 28 anos de personagem.”

Muito emocionada com a chance de poder trazer Filomena de volta para TV, Gorete diz que está no lugar certo. “Eu acho que a gente tem um produto muito bom. O público da TV aberta espera esse tipo de programa. Eu fico pensando naquelas pessoas que não tem internet e não tem Netflix, tá muito sem programa de humor, então é um grande presente pra mim.”

Gorete ainda falou sobre o retorno da parceria com Moacyr Franco. “Meu encontro com o Moacyr foi mágico. Eu não me canso de dizer que ele é um homem apaixonante. Nós fomos campeões de IBOPE da Tv Brasileira do momento, o texto era muito bom (de O Coitado), pois ele escreve muito bem. Hoje, estar aqui com ele é emocionante. Em 2016 nós tentamos, fizemos piloto, mas não rolou. E agora, estar com ele aqui é muito emocionante, eu tinha muita vontade de voltar com o Moacyr. 17 anos que eu ouço ‘Volta com a Filó com o Moacyr’, pronto, voltamos.”, declarou.

O novo programa da Band, Nóis na Firma, estreia no dia 3 de setembro, às 21h, logo após o horário obrigatório eleitoral.

