Gloria Pires comemora dia do beijo com o marido e recorda foto antiga

Atriz Gloria Pires aproveitou para recordar momento íntimo com o marido Orlando Morais em seu perfil do Instagram

A atriz Gloria Pires (59)é adepta das declarações românticas no Instagram para o marido, o cantor Orlando Morais (61). No dia do beijo, a ação não foi diferente e ela aproveitou para publicar uma foto antiga do casal.

Em um clique atual e em um do passado, os dois trocam um selinho apaixonado. Na recordação, a atriz está de biquíni, sentada no colo do parceiro, no quintal de uma casa. Na legenda, ela escreveu: "Relembrando os tempos! #meuamor #relacionamento #paixão".

No último dia 5, os dois completaram 35 anos de casados. A ocasião contou com um texto sobre a história da união deles. "Nas margens do Rio Araguaia em Goiás, na cidade de Aruanã, nos olhamos pela primeira vez com um sentimento de puro amor, felizes, sem planos, mergulhando naquele rio dourado de tanto sol. Cleo sabia (antes de nós mesmos) que íamos seguir juntos. Antonia veio e nos levou em suas viagens, Ana solidificou com toda sabedoria nossas vidas, e Bento nos balançou na rede da felicidade… Nós dois temos o mesmo sentimento de gratidão por essa existência, com seus momentos lindos e difíceis", disse ela.

E completou: "Trinta e cinco anos experimentando e construindo juntos algo que nem mesmo nós sabemos como definir. Com certeza, não parecemos com nada. E não existe lugar melhor do que nós, em nós mesmos".

Os dois são pais de Antonia (30), Ana (22) e Bento (18). E Orlando ainda é padrasto de Cleo (40), filha de Gloria com Fabio Júnior.

