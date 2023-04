Vilã diabólica e empresária empoderada: Veja quatro vezes em que Gloria Pires chocou com visual nas novelas

A atriz Glória Pires é uma verdadeira camaleoa e adora aparecer mudar o visual antes de entrar de vez em uma nova novela

A atriz Gloria Pires (63) está entrando no clima da novela Terra e Paixão. Nesta quinta-feira, 30, a famosa chamou atenção dos fãs ao surgir com um visual completamente repaginado para a nova personagem.

No entanto, a transformação não foi a primeira na carreira da artista, que Já chocou com o visual ao encarnar personagens como a vilã diabólica de Mulheres de Areia e a empresária empoderada de Guerra dos Sexos.

"Muito prazer, eu sou Irene. Chegando em breve, em Terra e Paixão", contou Gloria Pires ao aparecer caracterizada na selfie. Entre os comentários, os fãs adoraram a transformação e até relembraram alguns personagens marcantes da carreira da atriz, que adora passar por mudanças antes de iniciar um novo trabalho. A famosa, inclusive, já chegou a lançar tendências.

Veja agora alguns dos mais arrasadores cortes de cabelos da artista, que é conhecida por ser uma verdadeira camaleoa da televisão brasileira:

Volumoso

Nos anos 90, Gloria, que sempre teve o cabelo liso natural, caiu na tendência da época e apareceu com cachos e muito volume na novela Mico Preto, a qual interpretou Sarita. O look também era muito comum encontrar em estrelas como Cláudia Ohana e Bruna Lombardi.

Liso e comprido

Ainda nos anos 90, Gloria marcou a memória de muitos telespectadores ao aparecer na telinha com um cabelão longo escorrido na pele das irmãs Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia. O franjão com detalhes de luzes, claro, virou uma tendência usada até os dias atuais.

Repicado

No remake da novela Guerra dos Sexos, Gloria apareceu usando um cabelo curtinho repicado para dar vida à icônica Roberta Leone. No entanto, um corte parecido também já foi visto em glorinha. Em O Rei do Gado, ela também surgiu com o cabelo curtinho e levemente repicado para fazer a vilã Rafaela.

Curto e elegante

Para interpretar a vilã Beatriz, de Babilônia, a atriz precisou investir em um corte mais conservador e elegante. Para isso ela apostou em um curtinho reto com franja na lateral. Discreto, o penteado também contou com fios mais claros.