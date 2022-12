Gloria Perez homenageia a filha: "30 anos de saudade"

No dia em que morte de Daniella Perez completa 30 anos, Gloria recria cena emocionante com a filha

A autora Gloria Perez (74) usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta quarta-feira, 28, para relembrar a morte da filha, a atriz Daniella Perez (1970-1992).

Daniella foi assassinada em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua - que morreu em novembro, aos 53 anos, de um infarto fulminante - e a então esposa dele, Paula Thomaz.

Para ilustrar o post, Gloria compartilhou nas redes sociais uma homenagem feita pelo grupo de dança que Daniella frequentava antes de falecer.

Eles recriaram em conjunto uma coreografia da atriz e ao projetar as imagens em um telão ao fundo, fizeram com que ela voltasse a dançar por uma noite.

"28/12/1992. 30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992", escreveu Gloria, na legenda da publicação.

Gloria Perez conta hábito para escrever a novela: 'Parece estranho, mas é saudável'

Autora da novela Travessia, da Rede Globo, Gloria Perez revelou um hábito incomum na hora de escrever os capítulos de sua história. Em participação no programa Mais Você, ela surpreendeu a apresentadora Ana Maria Braga (73) ao contar que escreve a novela, em pé.

Ela usa um computador que fica apoiado em uma bancada, para que ela não precise se sentar. “É por causa da coluna. Eu escrevo sempre em pé. Quando você escreve sentada, são muitas horas, seis, sete horas escrevendo. A tendência é procurar posição mais cômoda, mas, quando você levanta, a lombar acabou”, justificou.

E completou: “Aí é um problema grave. Em pé, você não corre esse risco. Parece estranho, mas pode crer que é o jeito mais saudável, mais correto, pra você não ter problemas”.