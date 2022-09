Globo anuncia novidades para a transmissão da Copa do Mundo

A TV Globo promete uma ampla cobertura para o Mundial do Catar, que começa em novembro

A partir do dia 20 de novembro a Copa do Mundo do Catar vai invadir o Grupo Globo. A emissora está preparando uma ampla cobertura para o mundial, que contará com 500 profissionais envolvidos e grandes nomes para as transmissões e programas do canal aberto, SporTV e GE.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 20, foi anunciado as novidades e o cronograma de exibição dos jogos. A Globo exibirá 56 dos 64 jogos do torneio, e na primeira fase as partidas ocorrem às 7h, 10h, 13h e 16h. Ao todo, o canal terá 160 horas dedicados à Copa.

"Estamos falando que temos 500 pessoas envolvidas nessa entrega toda. Parte desse grupo indo para o Catar e parte ficando. Acho que o que importa é que a visão é única. Temos 500 pessoas envolvidas nesse projeto, mostrando o tamanho da nossa responsabilidade e o tanto de esforço que estamos colocando nisso", disse Joana Thimoteo, diretora de Eventos Esportivos da Globo, sobre a amplitude da cobertura da emissora.

Já o diretor de Esporte, Renato Ribeiro, recordou a importância da Globo com a Copa do Mundo. "Para nós, gera uma responsabilidade muito grande. Desde 1970 a Globo é a responsável por essa paixão por Copa do Mundo. Quem tem menos de 50 anos não sabe o que é uma Copa sem a Globo. A gente ajudou a construir isso e agora tem a essa missão de construir mais um capítulo dessa história tão bonita... Nada se compara a uma Copa do Mundo, capaz de despertar a atenção de milhões de pessoas ao mesmo tempo", afirmou. "Essa Copa tem algo diferente, ela acontece três semanas depois segundo turno das eleições mais polarizadas da história do Brasil, e a gente tem certeza que só uma Copa do Mundo é capaz de reunir o Brasil, por isso o "Tamo junto pela Copa", completou ele, citando o lema da emissora.

As transmissões no Globoplay e SporTV

Além da transmissão da TV Globo, os telespectadores poderão acompanhar aos 64 jogos no Globoplay, contando com diversos ângulos. Eles também terão um compacto de 60 minutos, que ficará disponível para ser assistido a qualquer momento, não só ao vivo.

Tiago Leifert fará a narração das partidas ao lado do técnico do Avaí, Lisca, de Fernanda Colombo, na Central do Apito, e do analista de desempenho Thomaz Freitas.

Já o SporTV terá cobertura sobre a Copa das seis da manhã até meia-noite, sendo 300 horas de conteúdo. Durante o mundial, ainda terá os programas especiais: "Seleção Catar", "Troca de Passes" e "Tá na Copa", que contará com os comentários de ex-atacante e ídolo São Paulo, Aloísio Chulapa.

Central da Copa

O programa estará de volta a partir do dia 21 de novembro no formato diário, com o comando de Alex Escobar. O apresentador estará acompanhado de Jojo Todynhoe do ex-jogador do Fluminense Fred. Além disso, o humorista Marcelo Adnet e o apresentador do Esporte Espetacular, Lucas Gutierrez, completam o time.

Comentaristas e narradores

Diego Ribas, jogador do Flamengo, a lateral do Corinthians e da seleção feminina, Tamires, a ex-meio-campista Formiga, atacante do Santos, Cristiane, o pentacampeão Roque Júnior, os ex-jogadores D'Alessandro, Hernanes e Kleberson serão comentaristas dos canais Globo. Eles se juntarão a Caio Ribeiro, Roger Flores, Fábio Jr., Grafite, Paulo Nunes, Richarlyson, Ana Thaís Matos e Maestro Júnior.

Já nas narrações, Galvão Bueno, Luis Roberto e Cleber Machado farão os jogos da Globo. Além deles, a grande novidade é Renata Silveira, a primeira mulher a narra um jogo de Copa na TV aberta. No SporTV, Luiz Carlos Junior, Milton Leite, Everaldo Marques, Jader Rocha, Rogério Correa e Natalia Lara estão escalados.

Vale lembrar que a Copa do Mundo do Catar marcará a despedida de Galvão das narrações esportivas. O apresentador vai deixar a emissora após mais de 40 anos de trabalho.

