Giulia Benite revela como foi a preparação para a série 'Turma da Mônica'

Giulia Benite comemora o novo projeto como a personagem Mônica na série 'Turma da Mônica', do Globoplay: 'Nós crescemos com os personagens'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h01

A atriz Giulia Benite (14) está radiante com a estreia da série A Turma da Mônica, que já está disponível no Globoplay. O novo projeto traz os personagens no início da adolescência e a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao Bairro do Limoeiro e como isso mexe com a vida de Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira).

"Gravar a série foi uma experiência incrível. Nós crescemos com os personagens e a história está cada vez mostrando mais isso. Os filmes atingiam todos os públicos, mas eram para um público um pouco mais infantil. A série começa a mostrar assuntos mais profundos e acaba atingindo um público mais adolescente. O que é muito legal porque nós como atores também estamos crescendo e estamos conseguindo transmitir isso para a tela de uma forma muito natural. A experiência no set foi incrível, a turma cresceu porque tiveram novos personagens e nós somos o tipo de turma que quanto maior, melhor", disse ela.

Então, Giulia Benite relembrou como foi a preparação para a nova aventura de sua personagem na série. "A preparação pra série foi muito importante e foi bem diferente da preparação pros filmes. A Mônica está acostumada a ser a líder, ser a mais forte. E com a chegada da Carminha na série, ela começa a se sentir ameaçada, se questionar sobre a própria personalidade, ter alguns medos e inseguranças. Nas preparações o Álvaro, nosso preparador de elenco, passou vários exercícios para conseguirmos chegar nas emoções dos personagens. Tive que andar de perna de pau e me saí muito mal. Isso fez com que eu atingisse uma fragilidade minha. Como uma pessoa muito perfeccionista, me senti insegura, que era exatamente a emoção que a Mônica estava precisando. Então consegui passar essa emoção pra personagem. Foi um processo muito importante", disse ela.

‘Turma da Mônica – A Série’ tem oito episódios no Globoplay, redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.