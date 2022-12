Giovanna Lancellotti celebra fim das gravações de novo filme e conta: ''Me deu muitas crises''

Atriz Giovanna Lancellotti posta fotos com elenco e fala sobre fim das gravações de novo filme da Netflix, 'O Lado Bom de Ser Traída'

A atriz Giovanna Lancellotti (29) usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para contar que mais um trabalho chegou ao fim!

A estrela do longa O Lado Bom de Ser Traída da Netflix publicou uma sequência de registros nos bastidores de filmagens, em que aparece ao lado da equipe da produção e de colegas de elenco, como o ator Leandro Lima (40), que também é protagonista do filme baseado no livro de mesmo nome, da autora Sue Hecker, Camilla de Lucas (28) e Bruno Montaleone (26).

"Terminamos. O LADO BOM DE SER TRAÍDA... A arte de atuar é também ter a sensibilidade de viver e sentir sentimentos que não são seus. Viver uma história que não é sua, mas acreditar por algum tempo que é. É descobrir possibilidades, trejeitos, vontades e frustrações de alguém que vive dentro de você, diferente de você, mas em algum lugar vocês se encontram. Seja na voz, no corpo, na empatia... Algo fica", iniciou ela.

Na sequência, a artista comentou sobre sua personagem e a experiência de poder dar vida a Babi. "A Babi veio como um furacão. Mudou tudo de lugar, de ordem, de perspectiva. Me tirou totalmente da zona do conhecido e do conforto. Me deu muitas crises kkk E digo isso em todas as formas. Física, psicológica, afetiva... ela revirou! Alguns personagens vêm e vão embora deixando o ator intacto. Outros vêm, e sua potência é tão grande, que quando vão embora o ator se sente até estranho, melancólico. É o caso dela. Sou muito grata por ter vivido isso! Tenham cuidado com o que pedem pra Deus..Ele escuta e quando menos se espera, acontece. Babi, não percebi, mas te peço pra Deus há muito tempo. E tenho certeza que, juntas, construímos uma trajetória interessante, intensa e avassaladora. Que vai identificar e inspirar muitas mulheres!"

"Quero agradecer ao nosso diretor @diegohdfreitas por ter sido tão parceiro, empático e sensível num projeto difícil como esse. @victor.cine nisso diretor de fot e @gusmorozini obrigada por terem dado CADA PASSO da Babi ao meu lado, literalmente. Vocês são demais. Obrigada @wallyaraujo pela sua energia, entrega e positividade. Você fez TODA diferença. @mariasilvia_por_ai nem se fala! Eu não conseguiria sem você. Com toda sua delicadeza e profissionalismo, me mostrou um lado da vida fictícia que eu não imaginava que existia e poderia ser feito tão em paz. Não vou citar todo mundo aqui (vou arrumar problema rs) mas esse foi um trabalho especial que rendeu muitas amizades.. Caracterização, figurino, som, arte, produção e todos que participaram dessa intensidade sabem o quão importante foram pra mim."

"@leandrolimale eu não imagino outro Marco!! Obrigada por toda parceria, cuidado, carinho e amizade! Te amo lele! Você foi essencial! @montaleone @camilladelucas @micael @louisedtuani meus parceiross foi muito especial viver cada cena com vocês. Fizemos um trabalho lindo!", finalizou Giovanna, citando também Micael (34) e Louise D'Tuani (33), que também integram o elenco.

Confira a publicação de Giovanna Lancellotti sobre fim de mais um trabalho:

