Gil do Vigor é confirmado na 'Dança dos Famosos': ''Talento eu posso não ter, mas eu vou vigorar!''

Ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, é o terceiro confirmado na 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck'

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 09h47 - Atualizado às 10h12

Temos mais um grande nome confirmado na Dança dos Famosos 2022! O ex-BBB Gil do Vigor promete vigorar na atração do Domingão com Huck!

Nesta quinta-feira, 24, durante o Mais Você com Ana Maria Braga (72), o próprio economista anunciou, com exclusividade, que estará na nova temporada da competição, que tem estreia prevista para o dia 03 de abril.

“É muito vigor, Brasil! Eu sempre assisti o Dança dos Famosos me imaginando ali no palco dançando também. Agora eu participarei do quadro e é mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito ‘tchacki tchacki’, mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação”, disse o pernambucano ao Gshow.

A cantora Jojo Todynho (24) e a atriz Vitória Strada (25) também já estão confirmadas na Dança dos Famosos. O público vai conhecer todos os participantes do quadro no próximo domingo, 27.

"Vai ser uma superação pra mim, vou descobrir uma nova Jordana, porque eu queria fazer balé, e como eu tinha muita energia, minha tia me colocou pra fazer luta ela falou: 'você não tem perfil pra fazer balé', então é uma realização pessoal, né?", comentou Jojo, que foi a primeira confirmada.

Em seu feed no Instagram, Gil do Vigor compartilhou um vídeo dançando ao som de SentaDONA, novo hit de Luísa Sonza (23).

"Vigorosos, é oficial! Eu to na Dança dos Famosos! Talento eu posso não ter, mas eu vou vigorar. Me ajudem!!!", disse ele no registro.

Confira a publicação de Gil do Vigor sobre a 'Dança dos Famosos':