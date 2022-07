Gabriel Miller celebra participação no programa especial, Rolê Gloob 10 anos: ''É uma alegria''

Gabriel Miller participou do Rolê Gloob em comemoração a celebração dos 10 anos do canal infantil

Valentina Rosa Publicado em 20/07/2022, às 16h50

Na noite desta quarta-feira, 20, estreia no canal Gloob o especial Rolê Gloob 10 anos, programa de férias que vai celebrar o aniversário do canal. Entre os participantes do programa está o ator, Gabriel Miller (12), que interpreta há 4 anos o personagem Mig, da série Bugados.

Para celebrar a sua presença nesse momento mais que especial do canal, o ator conversou com a CARAS Digital, revelando um pouco dos bastidores das gravações, como foi participar desse projeto e ainda o que o público pode esperar do programa.

Gabriel já está há 4 anos no canal fazendo Bugados, programa de muito sucesso entre as crianças. Para ele, é muito gratificante fazer parte da história do canal que está completando sua primeira década: "É uma alegria fazer parte da história do Gloob e poder dizer que eles também fazem parte da minha história! Sou muito grato pela oportunidade de poder contar e fazer história dentro do canal, que me recebeu com muito carinho e confiança."

O menino já participou de outras edições do programa Rolê, mas confessa que este foi mais especial: "Ah receber o convite pro Rolê é sempre uma alegria, aliás todos sabem o quanto eu amo o Rolê e me divirto de verdade, mas esse Rolê realmente está muito especial, então meu sentimento é de gratidão por poder fazer parte desse momento."

Ele inclusive revelou que a primeira edição do Rolê foi um dos momentos mais especiais que viveu no canal infantil: "Nossa, sem dúvida o primeiro Rolê, foi muito especial. A primeira vez que estivemos todos reunidos, o elenco de todos os produtos do canal em um momento de muita descontração pra todos nós. Muito mais que uma competição foi uma grande festa, literalmente, pois passei o aniversário com eles, com direito a bolo e parabéns. Foi muito especial pra mim!"

No programa, Gabriel se junta com seus parceiros de Bugados, Siernna Belle (14), Ryancarlos de Oliveira (16), Manuella Blear e Isabella Casarini, para competir contra o elenco de Detetives Invencíveis, time que conta com Nathália Costa (13), Stefano Agostini, Samuel Minervino (14), Letícia Braga (17) e Cléo Faria.

"Foi emocionante demais. Embora seja uma competição vibramos e ficamos felizes um pelo outro independente do resultado, nesse programa pude sentir ao final a verdadeira energia 'juntaê!'", contou ele sobre os bastidores do programa.

Por fim, Gabriel falou sobre as suas expectativas para a estreia: "Muito animado! Tenho certeza que o público vai amar, o programa vem cheio de novidades e repaginado, um cenário lindo, convidados especiais, memes e muita alegria!".

Confira cliques de Gabriel Miller durante a gravação do Rolê Gloob 10 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Miller (@gabrielmiller)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Miller (@gabrielmiller)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!