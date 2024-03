Fora da Globo? Saiba o que Luciano Huck foi fazer no SBT

O apresentador Luciano Huck fará parte de um novo projeto do SBT após autorização da TV Globo; saiba o que ele foi fazer no canal concorrente

O apresentador Luciano Huck irá participar de um projeto do SBT em breve. Liberado pela emissora Globo, da qual ele possui contrato para comandar o Domingão, o comunicador irá participar de um documentário sobre a trajetória de Silvio Santos.

Segundo o canal, Luciano recebeu uma equipe de produção em sua casa no Rio de Janeiro, onde ele iniciou as gravações para sua gravação para o documentário sobre o empresário e apresentador. No entanto, a emissora negou que o marido de Angélica tenha aparecido em seus estúdios na Anhanguera, em São Paulo, assim como noticiou o colunista Flavio Ricco, do R7.

O documentário sobre Silvio Santos irá abordar desde o início de sua carreira, enquanto ainda trabalhava como camelô, até seu sucesso como um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil. Sem data de estreia, a produção tem previsão de ser lançada em meados de agosto na plataforma +SBT.

Luciano Huck revela mudança do filho para os Estados Unidos

No último dia 8, Luciano Huck anunciou uma mudança em sua família. Em suas redes sociais, o apresentador contou que seu filho mais velho, Joaquim, está completando 19 anos e tomou a decisão de se mudar para fora do Brasil.

O marido de Angélica compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado de seu filho e anunciou que o jovem está se mudando para Nova Iorque, nos Estados Unidos. A decisão veio após Joaquim ser aceito em uma das maiores universidades internacionais. Por isso, a família celebra com muito orgulho a nova etapa na vida do herdeiro.

“Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia”, Luciano comemorou a novidade em dose dupla na legenda da publicação.

“Parabéns Joaquim. 19 anos inundando nossa família com amor, alegrias e muito orgulho. Te amo, filho e feliz aniversário. Saúde, saúde e mais saúde”, disse o apresentador, que ainda tem outros dois filhos em seu ninho. Luciano e Angélica também são pais do jovem Benício, de 16 anos, e da pequena Eva, que tem apenas 11 aninhos.