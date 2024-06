Fora da Globo, Fátima Bernardes pode voltar à emissora em 2025

Apesar de ter sido dispensada da Globo, Fátima Bernardes ainda está nos planos da emissora e pode ganhar um programa especial

Apesar de ter sido dispensada da Globo após quase quatro décadas, Fátima Bernardes ainda está nos planos da emissora. A diretoria de gênero de Auditório, liderada por Monica Almeida, está desenvolvendo um programa especial para a jornalista apresentar em 2025, em comemoração aos 60 anos da Globo.

A informação é da jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV. A emissora planeja transmitir programas diferentes para celebrar a data, e o nome de Fátima Bernardes já foi aprovado pela alta cúpula para integrar os especiais. Se receber a autorização final na Globo, o projeto será apresentado à jornalista, que não possui mais vínculo de exclusividade. Com as partes em concordância, Fátima assinará um contrato por obra.

Enquanto isso, Fátima se prepara para apresentar seu primeiro programa fora da Globo. A atração, que vai ao ar em seu canal no YouTube, foi lançado no mês passado. Em formato de entrevistas, traz temas relacionados aos Jogos Olímpicos de Paris, como conversas com atletas e seus familiares.

"No canal, vocês vão poder ver histórias inspiradoras e de superação. Nesse primeiro momento, com foco nos Jogos Olímpicos, vou trazer também memórias minhas de outras coberturas esportivas. A partir de outubro, um mês depois do fim dos Jogos Olímpicos de Paris, o canal irá continuar com programas de entrevistas focando em temas diversos", contou a jornalista em suas redes sociais.

Fim do contrato

A saída de Fátima Bernardes da Globo foi anunciada em fevereiro. Após 37 anos na emissora, ela disse que seu contrato foi encerrado em 31 de dezembro do ano passado e contou que, ao sair do Encontro, em julho de 2022, já estava trabalhando por obra.

"Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities "The Voice Brasil" e "Kids". Com o término do "The Voice", entreguei, em novembro, três propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles", disse Fátima em seu post.