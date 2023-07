Final do 'No Limite - Amazônia' será decidida de maneira diferente; Confira!

Apresentador Fernando Fernandes e produção da nova temporada do reality 'No Limite' adiantam novidade na final da edição de 2023

No dia 18 de julho, o público finalmente vai poder assistir à nova temporada do reality show da TV Globo, No Limite, comandado pelo atleta Fernando Fernandes pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, os participantes encaram o desafio na Amazônia!

Em coletiva de imprensa, a CARAS Digital conferiu as novidades da nova temporada do programa, que traz a mistura de anônimos com quatro famosos, Paulinho Vilhena, Carol Nakamura, Mônica Carvalho e Claudio Heinrich.

Marcus Vinícius, Simoni, Guilherme, Paula, Amanda, André, Pipa, que foi a vice-campeã da primeira temporada de No Limite, em 2000, Raiana, Fulý, Euclides e Greiciene integram o time, que será dividido em duas equipes que ganharam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

Durante a entrevista, o apresentador e a equipe de produção deram alguns spoilers do que os telespectadores podem esperar da experiência, como eles mesmos preferem chamar o projeto. Na edição de 2023, o grande vencedor da temporada vai ser decidido com uma prova na final, se aproximando do formato original, Survivor, produzido pelos Estados Unidos.

O Diretor de Conteúdo da Globo, Gabriel Jacome, revelou que, após muitos pedidos do público que não considera justo ter uma votação para decidir o campeão, optaram por alterar a dinâmica da final, diferentemente do que aconteceu nas duas últimas edições.

"A final sempre foi algo muito polemizado, porque existem vários tipos de finais. Uma das coisas que a gente escutava muito na repercussão, era sobre a final ao vivo com votação do público, porque isso tiraria, de certa forma, a justiça do participante", disse.

"O vencedor seria escolhido apenas pelo critério de empatia ou de um queridômetro do público. Então, a gente optou por não ter participação do público. O vencedor será definido por uma prova, como o primeiro No Limite. Para ganhar, só depende de cada um. Da sua performance, física, mental e social, e esse conjunto de habilidades é que vai fazer o vencedor do No Limite - Amazônia 2023", completou Jacome.

Allan Lico, da Endemol, que produz a franquia, garantiu que os espectadores poderão se sentir como parte integrante do jogo, com a diferença na captação das imagens, trazendo mais momentos de convivência, os conflitos que ela gera, e interação entre os participantes. "Vem uma temporada bem diferente. Assistam!", celebrou Fernando Fernandes, empolgado.

"O público participa de uma outra forma agora. É importante que os participantes terminem a trajetória de uma forma mais justa. E o espectador tem uma posição diferente. Eles estão com a gente dentro do jogo. Uma nova forma como a gente coloca o espectador para se sentir dentro da experiência também", afirmou ainda Rodrigo Giannetto, diretor geral do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Fernandes (@fernandolife)

Participantes do reality: confira quem são!

Na última terça-feira, 4, a Globo anunciou os participantes da nova temporada do reality No Limite - Amazônia, que tem previsão de estreia para o dia 18 de julho, às terças e quintas, após a novela Terra e Paixão. A edição conta com 15 participantes, entre eles, os famosos Carol Nakamura, Paulo Vilhena, Mônica Carvalho e Claudio Heinrich.

Conheça o perfil de cada um dos participantes, os maiores desafios na convivência e o que farão com o prêmio caso ganhem o reality.