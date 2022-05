Filhos de Faustão e Luciana Cardoso surgem juntinhos em foto rara

Na rede social, os filhos de Faustão com Luciana Cardoso posaram juntinhos em clique raro e encantaram

27/05/2022, às 10h05

Os filhos de Faustão e Luciana Cardoso surgiram em um clique raro juntinhos!

Nesta sexta-feira, 27, o herdeiro mais velho do casal, João Silva (18), que trabalha com o pai na Band, compartilhou uma foto com o irmão mais novo, Rodrigo (14), em um restaurante de luxo.

Sentados na mesa do local com decoração clássica, os filhos de Faustão apareceram sorridentes no registro.

"Te amo, Ro", declarou-se João Silva mais uma vez para Rodrigo, assim como fez nos últimos dias no aniversário do caçula.

Filho de Faustão namora modelo mais velha

No início do ano, João Silva assumiu namoro com a modelo de 33 anos Schynaider Moura. O relacionamento dos dois deu o que falar na época pela diferença de idade.

Schynaider Moura já foi casada com o irmão de Alvaro Garnero, Mario Bernardo Garnero, de 57 anos, com quem teve três filhas.

Com o empresário, a modelo teve um casamento de luxo em 2008. Na época da cerimônia, ela estava grávida da filha caçula.