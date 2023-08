Filho de Marília Gabriela coloca Carolina Ferraz em saia justa: "Ficou com o Giane?"

Filho de Marília Gabriela coloca Carolina Ferraz em saia justa; ela esclareceu a situação

Filho de Marília Gabriela, o ator e apresentador Theodoro Cochrane colocou Carolina Ferraz contra a parede em uma entrevista bem sincera. É que ele perguntou se a estrela ficou com Reynaldo Gianecchini.

"Achei que você pegou o Giane assim que ele se separou da minha mãe", declarou ele sem o menor pudor. Visivelmente surpresa com a pergunta, a atriz que hoje comanda o Domingo Espetacular disse que a informação foi só boato.

"Não rolou. Ele é uma pessoa muito do bem, eu gosto muito dele. Ele é um cara animado, feliz. Mas na época, eu acho que estava meio com a Claudia Raia", brincou ela lembrando que na época os dois faziam par romântico na novela Belíssima.

Carolina Ferraz então explicou que os dois flertaram, mas nada aconteceu. " Teve um dia teve um paparazzo que pegou a gente num jantar. No fundo era uma amigo que tinha um flerte, um cara que eu gosto, que teve carinho, mas nunca tive nada, nunca peguei. Pronto. Satisfazendo a sua curiosidade", disse ela.

POR QUE SE SEPARARAM?

Mesmo com quase 20 anos de separados, o casamento entre Reynaldo Gianecchini (50) e Marília Gabriela (75) ainda continua gerando curiosidades em muitas pessoas. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser destaque na mídia após o ator confessar detalhes do relacionamento.

Em participação no podcast Café com Mussi, o artista abriu o coração e revelou que o término com Marília acabou provocando uma certa dificuldade em iniciar novos relacionamentos.

“Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento", disse ele em bate-papo com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

Reynaldo Gianecchini, que nos últimos anos revelou que já se relacionou com homens e mulheres, reafirmou que não faltava amor durante o casamento, mas que sentia que os dois deveriam seguir caminhos diferentes.