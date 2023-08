Por que Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini se separaram? Saiba o motivo

Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela mantém amizade mesmo após fim do relacionamento que gerou altas críticas do público

Mesmo com quase 20 anos de separados, o casamento entre Reynaldo Gianecchini (50) e Marília Gabriela (75) ainda continua gerando curiosidades em muitas pessoas. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser destaque na mídia após o ator confessar detalhes do relacionamento.

Em participação no podcast Café com Mussi, o artista abriu o coração e revelou que o término com Marília acabou provocando uma certa dificuldade em iniciar novos relacionamentos.

“Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento", disse ele em bate-papo com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

Após o trecho repercutir nas redes sociais, Marília também se posicionou sobre o assunto e revelou que também demorou para superar o término. "Baixinho, Giane da minha vida, ficou difícil por aqui também", disse a loira.

MAS, AFINAL, POR QUE MARÍLIA GABRIELA E GIANECCHINI SE DIVORCIARAM?

O fim do casamento entre Marília e Gianecchini chegou ao fim em 2006, depois de mais de sete anos juntos. Na época, o casal sofreu bastante por conta da diferença de idade, já que o ator tinha 25 anos de diferença da apresentadora.

Em 2020, Giane e Marília voltaram a aparecer juntos em um vídeo divertido para o canal do Youtube de Theodoro Cochrane, filho da jornalista. Demonstrando simpatia e uma verdadeira amizade, os três relembraram os momentos que viveram em família. Além disso, também revelaram o motivo da separação.

"Quando a gente terminou, não era por falta de amor. Isso ficou muito claro. No dia da separação, a gente chorou muito, se amparou. Eu senti que tinham caminhos que pareciam estar gritando para lados diferentes", confessou o ator.

Reynaldo Gianecchini, que nos últimos anos revelou que já se relacionou com homens e mulheres, reafirmou que não faltava amor durante o casamento, mas que sentia que os dois deveriam seguir caminhos diferentes.

"Eu poderia ficar casado a vida inteira, tenho certeza disso, mas um lado meu sabia que eu precisava sair daquele castelinho, eu estava muito protegido, e ir viver uma vida", completou.

Em outro trecho da entrevista, Gianecchini disse que não guarda memórias ruins do relacionamento com Marília. "A fase do nosso casamento está num lugar tão especial do meu coração. Eu acho que nunca tive uma fase tão estável emocionalmente. Parecia um conto de fadas. Nunca mais tive aquela estabilidade emocional", disse.