Filha de Raul Gil revela motivo para não ter ido na homenagem do Domingão com Huck

Filha de Raul Gil, Nanci Gil se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais para o explicar o motivo de ter aparecido na homenagem para o pai no Domingão com Huck

Filha do apresentador Raul Gil, a jornalista e escritora Nanci Gil gravou um vídeo nas redes sociais para explicar o motivo de não ter aparecido no programa Domingão com Huck, que fez uma homenagem para o seu pai. Em sua mensagem, ela destacou conflitos familiares.

"Hoje eu acordei com uma pergunta: 'por que você não foi no Luciano Huck?' Porque eu não fui convidada e, se eu fui convidada, tudo em torno do Raul Gil mente. Mente que eu estou doente, mente que eu estou em outro país, mente que eu me joguei pela janela, que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem", disse ela.

E completou: “Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora, assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história. Eu não posso ser hipócrita, lutar contra o machismo e fingir que eu vivo uma vida maravilhosa como mulher na minha casa, que está muito longe disso”.

View this post on Instagram A post shared by Nanci Gil (@nanciggil)

Quem é Nanci Gil?

Nanci Gil é a filha mais velha de Raul Gil e Carmem Sánchez. Ela nasceu em 1960, é jornalista e apresentadora. Ela já foi jurada do programa do pai na TV, mas se afastou da função em decorrência de conflitos familiares.

O apresentador Raul Gil teve dois filhos: Nanci e Raul Gil Junior. O caçula nasceu em 1965, e jornalista e diretor de TV. Ele trabalha com o pai desde 1980 na TV e na produtora Luar Company, que é a responsável pela carreira do comunicador.