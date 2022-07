Felipe Andreoli publica foto com Ana Maria Braga e Xuxa no Mais Você: ''Quebrando o protocolo''

O apresentador Felipe Andreoli dividiu uma foto com Ana Maria Braga e Xuxa, e rasgou elogios para as duas

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h41

Nesta segunda-feira, 11, Felipe Andreoli (42) protagonizou uma cena super divertida durante a sua participação no Mais Você.

Logo após o seu café da manhã com Ana Maria Braga (73), a apresentadora recebeu ninguém menos que Xuxa (52), e ele que não bobo, correu no meio da transmissão para dar um abraço na rainha dos baixinhos.

A cena divertiu os telespectadores. "Quebrando o protocolo", disse ele enquanto cumprimentava a loira.

Na sequência, o apresentador compartilhou uma foto ao lado das artistas e rasgou elogios. "Uma segunda-feira com as rainhas @anamaria16 e @xuxameneghel. PS: tentei ir embora o mais rápido possível pra poder ver as duas juntas logo...", escreveu ele na legenda.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FELIPE ANDREOLI

