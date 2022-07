Felipe Andreoli rasga elogios e faz declaração carinhosa para Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes se despediu do Encontro nesta sexta-feira, 1, e recebeu uma homenagem de Felipe Andreoli

Nesta sexta-feira, 1, Fátima Bernardes (59) encerrou o seu ciclo como apresentadora do Encontro e, pelas redes sociais, ela tem recebido uma chuva de homenagens de amigos e fãs.

Entre eles está Felipe Andreoli (42). O apresentador relembrou a sua presença no programa e rasgou elogios para a artista.

"To aqui só pra dar parabéns pra essa mulher incrível, gentil, atenciosa, querida, educada com todas as pessoas que a cercam. Parabéns pela sua história, @fatimabernardes", começou ele.

Na sequência, o marido de Rafa Brites agradeceu pela oportunidade que Fátima deu a ele no início da carreira.

"Mas sobretudo te agradecer pela oportunidade, por abrir as portas da Globo pra mim, por confiar naquele cara que costumava correr atrás das suas entrevistas nas portas da festas e das seções eleitorais. Sei que essa escolha passou por outras pessoas, mas o seu SIM pra mim foi fundamental", completou.

Por fim, Andreoli mandou boas energias para os próximos passos de Fátima. "Aprendi demais com você, pra ser um apresentador melhor, mas, acima de tudo, aprendi a ser uma pessoa melhor também. Voa e brilha que voce merece sempre, Fatinha", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FELIPE ANDREOLI