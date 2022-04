Fátima Bernardes celebra marca importante de espectadores do 'Encontro': ''105 milhões de brasileiros''

Fátima Bernardes celebrou a marca de 105 milhões de espectadores do Encontro no primeiro trimestre de 2022

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 18h20

Nesta terça-feira, 12, foi dia de festa no Encontro! Isso porque o programa atingiu a marca de 105 milhões de espectadores só no primeiro semestre de 2022.

Fátima Bernardes (59), apresentadora do programa, decidiu usar suas redes sociais para celebrar essa marca, publicando um clique dela, no estúdio do programa, usando um lindo vestido verde, em frente um cenário cheio de bexigas.

Na legenda, ela agradeceu pelos seus fiéis admiradores: "O clima é de festa e de agradecimento. 105 milhões de brasileiros assistiram ao #encontrocomfatima no primeiro trimestre deste ano. Que alegria! Muito obrigada. Tenho um orgulho enorme dessa equipe que se dedica pra que você em casa se divirta e se informe."

"Somos o segundo programa de auditório do Brasil mais comentado no Twitter. E você sabe o quanto nos ajuda a fazer o Encontro. Muito, muito obrigada pela confiança e por estar comigo diariamente. Que venha o segundo trimestre.", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Você merece. O programa é muito bom", escreveu um. "Parabéns para toda a equipe!", falou outro. "Que orgulho fazer parte do nosso Encontro diário!", disse um terceiro.

Confira a comemoração que Fátima Bernardes fez ao saber da marca de 105 milhões de espectadores do Encontro: