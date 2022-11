Fãs dão apoio à Gloria Perez após morte de assassino de sua filha

Os seguidores da autora Gloria Perez demonstraram todo seu apoio no Instagram após a morte de Guilherme de Pádua, que foi o assassino de sua filha

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 12h29

Fãs e seguidores da diretora Gloria Perez (74) se posicionaram em simpatia à autora após a morte de Guilherme de Pádua (1969-2022). A notícia de que o assassino condenado faleceu surgiu no último domingo, 6. O criminoso responsável pela morte da filha de Gloria, Daniella Perez (1970-1990), morreu em sua casa devido a um ataque cardíaco.

Após a notícia, muitas pessoas foram à última postagem da diretora deixar mensagens de carinho e apoio ao ocorrido.

"Minha querida, a justiça de Deus não falhará nunca!!!", “A notícia mais esperada. O demônio já está no inferno, o inferno está em festas”, “A Justiça dos homens é falha, a de Deus, nunca. Um homem daquele não podia ficar aqui pagando de bom pastor, enquanto uma mãe chora todos os dias”, estes foram alguns dos comentários de seus seguidores, que não pararam por aí: “Agora as contas dele são lá em cima. Pode se tranquilizar agora, amada”, “Não pagou na lei dos homens, mas hoje pagará na lei de Deus”, "Gloria, a justiça tarda mais não falha!".

Morre Guilherme de Pádua, ex-ator condenado por assassinar Daniella Perez

O ex-ator Guilherme de Pádua, que trabalhou na novela "De Corpo e Alma" e foi condenado por matar a atriz Daniella Perez, morreu de ataque cardíaco em sua casa aos 53 anos.

Em live, o pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha contou: "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer".