Ex-atriz mirim do SBT fala sobre fãs após sucesso de novela: "Ainda me reconhecem"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lorena Queiroz revelou detalhes de sua vida e carreira após sucesso da novela Carinha de Anjo, no SBT

A atriz Lorena Queiroz (12) revelou que mesmo após tantos anos que a novela Carinha de Anjo chegou ao fim, muitas crianças ainda a reconhecem na rua. Em entrevista à CARAS Brasil, a garotinha comentou como tem sido sua vida desde o sucesso da novelinha do SBT.

Segundo a Lorena, que acabou de estrear nos cinemas com o filme Stand UP, o fato do projeto ter entrado no cartaz da Netflix, fez com que seu trabalho se popularizasse e se tornasse conhecido até mesmo entre crianças que nem haviam nascido na época que gravou a produção.

"Estava com 5 anos quando estreou e hoje tenho 12, mas as pessoas ainda me reconhecem como a Dulce Maria. Acho que o fato de a novela ter ido para a Netflix aumenta ainda mais o reconhecimento do público", conta.

"Tem muita criança que não era nem nascida na época em que a novela foi lançada e, hoje, quando me vê, fica toda emocionada, fala: “Meu Deus, você! Como é diferente e grande!”. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento todo, é bom saber que tem gente me acompanhando e que gosta do meu trabalho", completa.

Com mais de 18 milhões de seguidores apenas no Instagram, Lorena sente de pertinho o sucesso e o reconhecimento de seu trabalho como atriz. Mas apesar do número de seguidores, ela garante que ainda não tem acesso por completo a comunicação com seus fãs nas redes sociais.

"Minha mãe acompanha tudo o que eu faço. Claro, agora que cresci, tenho um pouco mais de autonomia, então eu acompanho o feed, curto foto, comento nos perfis dos meus fã-clubes, já tenho o aplicativo no meu celular para poder gravar os meus stories e editar meus vídeos... a única coisa que ainda não faço é ver as solicitações de direct, isso é minha mãe que faz", revela.

Em tempo, Lorena tem trabalhado na divulgação de seu novo trabalho, o filme Stand UP. O projeto tem sido mega especial para a artista, já que ela atua ao lado do próprio irmão, Enrico Queiroz. "Poder atuar com meu irmão e interpretarmos aquilo que somos na vida real facilitou tudo. Fico muito orgulhosa pelo Enrico, este é o primeiro longa dele", afirmou a atriz.