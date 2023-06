Esposa de William Bonner revela destino das férias do casal

De férias do Jornal Nacional, William Bonner escolhe destino na Europa para curtir os dias de descanso com a esposa, Natasha Dantas

O apresentador William Bonner está de férias da TV e aproveitou para viajar com a família. Longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo, por algumas semanas, ele embarcou para Paris, na França, junto com a esposa, Natasha Dantas, e a filha Beatriz Bonemer.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto do casal no elevador do hotel e também dos passeios em alguns pontos turísticos da cidade. Vale lembrar que Bonner tem dois filhos que moram na França, Vinicius e Laura, frutos do relacionamento com Fátima Bernardes. O rapaz se mudou para a Europa há alguns anos, e a jovem se mudou no ano passado para estudar.

No final de semana, Bonner comunicou suas férias para os fãs por meio de post nas redes sociais para desmentir qualquer rumor sobre o seu afastamento da bancada do Jornal Nacional por três semanas.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria. O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram cliques para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova", disse ele.

E completou: "No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos. Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por 3 semanas. Saúde!".

William Bonner passou por cirurgia em fevereiro

Em fevereiro deste ano, o apresentador William Bonner preocupou os fãs ao contar que se afastou do Jornal Nacional por alguns dias após passar por uma cirurgia. Ele passou por um procedimento cirúrgico para remover hérnias inguinais.

Nas redes sociais, ele contou que estava bem e que o procedimento foi feito por laparoscopia. Ele fez o post para rebater os boatos de que teria sido internado às pressas. "Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".