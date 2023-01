Ana Maria Braga revela o destino de suas férias com a família

Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga mostra vídeo com o neto Bento, de 10 anos, para revelar o destino de suas férias

Ana Maria Braga (73) viajou para a Cidade do Cabo, capital da África do Sul, junto com a sua família para aproveitar suas férias. A apresentadora do Mais Você compartilhou um vídeo no seu Instagram do passeio que fizeram nesta segunda-feira, 9, no vídeo Ana Maria aparece do lado de seu neto Bento, de 10 anos.

"A gente chegou do Brasil hoje, depois de 24 horas de viagem! Não tem voo direto. Precisei ir para Angola. Mas valeu muito a pena essa chegada! Olha que dia lindo!", comemorou Ana Maria ao mostrar o dia ensolarado.

A apresentadora ainda brincou com o neto dizendo que ele era seu professor ao mostrar o estádio construído para a Copa do Mundo o menino acrescentou a informação de foi em 2010. "Aqui é meu professor do lado! Bentão", disse Ana se referindo ao comentário do neto.

Enquanto a apresentadora está de férias, quem comanda o Mais Você no seu lugar são Fabrício Battaglini (48 )e Talitha Morete (38). Durante o programa de hoje, 9, os substitutos da apresentadora comentaram sobre as férias de Ana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

“Bom dia para você que está com a gente. O que estamos fazendo aqui? Vocês já sabem, a Ana avisou na sexta-feira que ela está de férias. Então nós estaremos aqui até o dia 23 no descanso da Ana e do Lourinho”, disse Fabrício Battaglini.

O Louro Mané, manipulado por Fabio Caniatto, também está de férias nesse período.

Quanto a Ana Maria Ganha?

Ana Maria Braga tornou-se um dos maiores nomes da emissora carioca, sendo assim a apresentadora ganha um salário absurdo para comandar o matinal. De acordo com o “Observatório da TV”, ela recebe R$ 2 milhões de salário fora o que a apresentadora recebe com os merchans que faz que somam mais de 200 mil reais.