Em dia de TBT, Fernanda Paes Leme resgata foto com elenco do 'Sítio do Picapau Amarelo'

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou uma foto ao lado dos intérpretes de Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 20h30

Fernanda Paes Leme(38) deixou os seguidores nostálgicos ao resgatar uma foto com o elenco do Sítio do Picapau Amarelo.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram nesta quinta-feira, 17, a atriz aparece ao lado de César Cardadeiro (31), Lara Rodrigues (31), Isabelle Drummond (27) e Cândido Damm (66), os intérpretes de Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa.

Na legenda da publicação, Fernanda brincou: "Fepa Só Para Baixinhos. #tbt #SitioDoPicaPauAmarelo", escreveu a artista.

Os seguidores amaram a recordação. "Inesquecível", disse um seguidor. "Que lembrança linda", comentou outro. "A melhor época", escreveu uma internauta. "Que fofura. Eu amava assistir", confessou uma fã.

1 ano de namoro

Fe Paes Leme e o namorado completaram um ano juntos. Para comemorar a data, a atriz e Victor Sampaio trocaram declarações de amor nas redes sociais. No Instagram, Fernanda publicou vários cliques em clima de romance com o amado. O empresário também publicou alguns cliques com a amada e falou sobre seu amor por ela.

Confira: