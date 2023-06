Claudia Abreu marcou com personagens após 37 anos na Globo; relembre

Segundo colunista, Claudia Abreu deixou emissora para assinar com plataforma de streaming

Nesta terça-feira, 27, a atriz Claudia Abreu (52) encerrou seu contrato com a Globo, após 37 anos de trabalhos na emissora, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut. Seu projeto mais recente, a série Desalma, está disponível no Globoplay, porém, a artista acumula diversos personagens marcantes que encantaram o público ao longo de sua trajetória.

Uma de suas personagens mais marcantes foi sua primeira protagonista. Com 20 anos, Claudia Abreu interpretou Clara na trama Barriga de Aluguel, história escrita por Gloria Perez. A personagem chegou em sua quinta novela, e consolidou a carreira da artista, que vivia uma jovem humilde contratada para ser mãe de aluguel para o filho do casal afortunado Ana (Cassia Kis) e Zeca (Victor Fasano).

Dois anos depois do sucesso, Claudia Abreu interpretou a rica e mimada Heloísa, que rompia com o estilo de vida fútil de sua família, na minissérie Anos Rebeldes. A trama de Gilberto Braga representava os anos da Ditadura Militar no Brasil e, nos episódios, a atriz protagonizou cenas difíceis que a renderam o Prêmio APCA na categoria de Melhor Atriz.

Já nos anos 2000, a parceria da artista com Gilberto Braga trouxe outra grande personagem. Em Celebridade, Claudia Abreu viveu Laura, uma jovem pobre e manipuladora que sonhava com a fama e vingança. Considerada uma das grandes vilãs da teledramaturgia brasileira, a história de Laura caiu no gosto do público e marcou a carreira da artista.

Mais recentemente, a artista viveu a divertida vilã Chayenne, de Cheias de Charme, novela que pode ganhar filme mais de uma década após a exibição original. Claudia estava afastada das telas há quatro anos, e voltou encantando o público com as artimanhas da "brabuleta" para derrubar as Empreguetes, interpretadas por Penha (Taís Araújo), Rosário (Leandra Leal) e Cida (Isabelle Drummond).

CLAUDIA ABREU JÁ TEM NOVOS TRABALHOS APÓS DEIXAR A GLOBO

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Claudia Abreu assinou com o Prime Video, da Amazon, para fazer uma nova série. Ela está no elenco de Sutura, que conta a história de um rapaz que salva a vida de um jovem e é obrigado pelos criminosos de uma comunidade a fazer atendimentos médicos em seus aliados.