Elenco de 'Modern Family' se reencontram pela primeira vez desde o fim da série e fãs vão a loucura

Elenco de 'Modern Family' se juntou pela primeira vez desde 2020

O elenco da série "Modern Family" organizou seu primeiro reencontro desde o final da produção em 2020 e deixou os fãs morrendo de saudades. Sofia Vergara abriu um álbum de fotos reunindo os registros desse momento incrível e eles não perderam a piada ao "homenagear" Ty Burrel, o Phil Dunphy, que não pode estar presente no momento.

"Reunião de 'Morden Family' quase perfeita", comentou Jesse Tyler, o Mitchell. Além de Jesse, Ed O’Neill (Jay Pritchett ), Julie Bowen (Claire Dunphy), Eric Stonestreet (Cameron Tucker), Sofía Vergara (Gloria Pritchett), Sarah Hyland (Haley Dunphy) também compareceram.

Nos comentários das publicações sobre o encontro, fãs se derreteram pelos artistas: "Eu pedi um elenco e Deus me deu uma família", brincou uma admiradora brasileira. "Isso fez o meu coração tão feliz", comentou a outra. "Eu preciso de mais Modern Family na minha vida".

Outros fãs apontaram a semelhança do elenco da serie na vida real com os seus personagens. Confira:

eles todos de preto segurando a foto do phil casualmente como se o cara estivesse MORTO mas ele só não conseguiu ir é a coisa mais modern family que eles poderiam ter feito https://t.co/i8LG93GE2b — viva a cultura popular! bar e lanches (@hoseokannabis) November 16, 2023

“Durante 11 anos tiramos fotos de família para Modern Family e eu sempre brincava: ‘Vamos fazer uma sem o Ty’. Ontem à noite, Ty não conseguiu ir até nossa pequena reunião improvisada e eu tive que levar minha foto favorita do Phil para que fizéssemos uma sem ele.” — Eric. pic.twitter.com/2qKzltBssc — Modern Family Brasil (@mofyBR) November 16, 2023

eles fazendo um ep de modern family inconscientemente https://t.co/5PuZYck1bN — vit from paramore (@cob_kurtain) November 16, 2023

"Modern Family" teve onze temporadas, sendo a primeira lançada e 2009, e conquistou o Emmy de Melhor Série de Comédia por cinco anos consecutivos entre 2010 e 2014. Além da premiação principal, a obra ganhou outros 14 Emmys.

Sofia Vergara deixa internautas babando em beleza natural ao celebrar aniversário

Sofia Vergara decidiu arrebatar os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques sem maquiagem ou filtro e deixou os internautas completamente chocados com sua beleza natural e toda sua jovialidade ao celebrar a chegada de seus 51 anos de idade.

“Acordar aqui no meu aniversário de 51 anos! Ainda com saúde, sonhos, energia, (meus joelhos já doem, sim) mas com muita alegria de viver! Obrigada a todos pelas mensagens!!”, escreveu a atriz