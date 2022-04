Depois do BBB 22, Paulo Vieira terá quadro no Fantástico

Paulo Vieira estreia no Fantástico com quadro derivado da sua nova série "Avisa Lá Que Eu Vou"

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 16h38

Após fazer sucesso com seu quadro "Big Terapia" no BBB 22, Paulo Vieira (29) irá fazer parte do Fantástico aos domingos na TV Globo!

A partir deste próximo domingo, 1, o comediante irá aparecer no Show da Vida com uma versão reduzida do seu mais novo programa.

"Avisa Lá Que Eu Vou" é a mais nova série de Paulo no canal GNT, que estreia no próximo dia 3. No programa, Paulo entrevista pessoas de dez cidades do interior do Brasil.

Na estreia de Paulo no Fantástico, o quadro terá uma entrevista com a mãe de Paulo, Conceição, na cidade de Natividade no Tocantins.

"É uma mistura de programa de entrevistas com programa de viagens, só que a gente não viaja para lugares. A gente conhece a história e a vivência das pessoas. O Avisa Lá Que Eu Vou tem muito afeto, com olhar muito amoroso para o povo brasileiro. Fala de onde eu vim, das coisas que eu acredito, o tipo de Brasil que eu penso e quero ver na TV", contou Paulo sobre seu novo quadro e programa.