Debora Olivieri confessa dificuldade e relembra gafe em novela da Globo: 'Não é fácil'

Em entrevista ao Mais Novelas, a atriz Debora Olivieri comentou sobre dificuldades envolvendo carreira artística e revelou admiração por Susana Vieira

Apesar de ter mais de 30 anos de carreira na teledramaturgia, Debora Olivieri (63) confessa que nem sempre foi fácil atuar em novelas. Em entrevista ao Mais Novelas, a artista relembrou uma gafe que cometeu durante sua primeira experiência na TV Globo, algo que ficou marcado em sua memória.

"Eu sou fascinada por interpretar, seja no teatro ou na televisão. Você poder dimensionar a sua interpretação para o veículo que está pedindo, você trazer do palco para uma tela, para uma câmera, para o cinema, que é uma câmera para plano aberto", disse ela, durante o bate-papo com o jornalista Arthur Pazim.

A atriz lembra que aos poucos foi aprendendo um pouco mais das técnicas envolvendo o mundo da televisão, mas antes disso se atrapalhou algumas vezes com os desafios da profissão e precisou de ajuda para lidar com as dificuldades.

"Eu lembro que em Terra Nostra, primeira novela que eu fiz na Globo, eu tinha uma cena com o Raul Cortez e eu comecei a contracenar com ele, não com a câmera. O Jaime Monjardim (diretor da novela) falou: 'Você tá de costas pra câmera'. Então era uma coisa que eu faço no palco, no teatro e eu precisava do olhar para o Raul", conta.

Debora aproveitou para se comparar com Susana Vieira, atriz que é consagrada por seu trabalho na televisão. Segundo Debora, ela é um exemplo de uma profissional perfeita para o trabalho na teledramaturgia. "A televisão tem essa magia, é muita técnica. Você vai ver Susana Vieira, ela sabe onde se colocar, a luz, eu já sou muito intuitiva. Sou atriz de teatro, então você pega uma atriz de teatro, tem que encaixar, não é fácil para mim", diz.

Em outro momento da entrevista, a atriz comentou sobre o sucesso da novela Chiquitita nos anos 2000, que ultrapassou gerações e até hoje ela recebe mensagens dos fãs da novelinha do SBT. Segundo a artista, ela sempre fica emocionada ao ler relatos dos seguidores.

"Todo dia eu recebo [mensagens de fãs adultos]: 'Posso te falar uma coisa? Você fez parte da minha infância'. Eu tenho vontade de chorar quando eu escuto isso", relata Debora, que se inspirou na icônica personagem Odete Roitman, para viver a vilã Carmen na trama infantil.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: