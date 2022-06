David Junior sobre a série 'Sob Pressão': "Honrado de representar os profissionais da linha de frente da saúde pública"

O ator David Junior interpreta o médico Mauro na série 'Sob Pressão', que está na quinta temporada

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 19h35

David Junior (36) usou as redes sociais para falar sobre a estreia da quinta-temporada da série Sob Pressão, do Globoplay.

Em seu perfil no Instagram o ator postou algumas fotos de seu personagem e falou sobre a felicidade de representar os profissionais que estão na linha de frente da saúde pública do país.

Na série, David interpreta o médico Mauro, que se tornou chefe da emergência após Chales (Pablo Sanábio) ser destituído do cargo.

"Hoje estreia a 5 temporada de Sob Pressão no @globoplay. Toda quinta teremos 2 novos capítulos desse projeto, que retrata a saúde pública do Brasil. Onde o SUS não tem seu devido valor e ciente da responsabilidade social que tenho como artista nesse país, me sinto honrado de representar os profissionais que são linha de frente da saúde pública. #sobpressao #globoplay #conspiracaofilmes", disse o artista na legenda.

A primeira aparição de David Junior em Sob Pressão aconteceu no especial sobre a covid-19, realizado em outubro de 2020.

Confira as fotos do personagem do ator: