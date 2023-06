Daiane dos Santos se pronuncia sobre sua eliminação na Dança dos Famosos

A ex-ginasta Daiane dos Santos se manifestou nas redes sociais após ser eliminada da competição do programa 'Domingão com Huck'

Daiane dos Santos usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para falar sobre a sua eliminação na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck. A ex-ginasta dançou ao lado do professor Daniel Norton, e deixou a competição após se apresentar no ritmo do foxtrote.

"Acabou a Dança dos Famosos para mim e o Dani Norton, mas eu quero explicar o que foi o dança na minha vida. Foi primeiro um ideal meu e de toda a minha equipe que eu estivesse aqui no Dança. Então foi um sonho que a gente conseguiu realizar em grupo, isso foi incrível pra gente. Mais incrível ainda foi vivenciar o momento da dança em grupo com a Rafa [Kalimann], o Bruno [Cabrerizo], o Thiago [Oliveira]", começou ela.

Em seguida, ela também falou sobre ter dançando em grupo e também da felicidade de dançar com um parceiro. "Eu sabia que quando me convidaram para o Dança, que eu teria esse desafio de dançar a dois, e era um desafio que eu queria já há muito tempo poder superar ali, conseguir aprender a dançar como um casal, mas eu tive um presente ainda maior dançando em grupo, e esse momento me completou muito e me fez aprender ainda mais no trabalho como equipe [...]", disse ela em um trecho do vídeo, relembrando todas as danças que apresentou.

Depois, na legenda, Daiane fez um agradecimento. "Oi amores, hoje venho agradecer o encerramento desse ciclo no Dança dos Famosos, fica minha gratidão a minha equipe que sonhou e esteve ao meu lado em todos os momentos, ao Luciano Huck pelo convite, a todos os participantes que dividiram essa experiência comigo, foi incrível ter essa conexão com todos vocês, cada troca que tivemos foi maravilhosa, em especial ao Grupo B #baphonicos, a toda produção do Domingão, o meu maravilhoso coreografo Daniel Norton e a cada um de vocês que torceram por nós até o fim. Foi uma experiência memorável, nos vemos no próximo desafio", escreveu.

Confira o vídeo na íntegra:

Jurado é vaiado pelo público

Na noite do último domingo, 4, o jurado Carlinhos de Jesus foi vaiado pela plateia do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Ele estava avaliando a performance do cantor Belo em sua apresentação de salsa quando a plateia reagiu e chamou a atenção dos telespectadores.

No palco, o profissional elogiou um passo de Belo, mas criticou uma outra postura dele no palco. "Eu não vou me prender aos movimentos, aos passos. Mas vou me prender em uma coisa muito importante, que na salsa é fundamental, dizem que o bom salseiro, o cubano, se ele não tiver no corpo o swing, a malemolência, rítmica, não é um bom salseiro."

"E você mostrou no início, e que você levanta a perna e pisou no momento correto, ali você chamou a minha atenção. Isso é o positivo. Só não é completo, que já hora do giro no eixo, o nome já diz, é o giro no eixo. O pé da conduzida não sai do lugar em momento algum. Aqui eu não estou avaliando a Camila, estou avaliando você, mas você também é responsável na condução e na firmeza de trazer o movimento", disse ele. Neste momento, a plateia vaiou o artista.

