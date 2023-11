Courtney Cox escreve homenagem emocionante Matthew Perry: ‘História de amor’

Courtney Cox resgatou um vídeo do casal Chandler e Monica para provar que a sintonia entre os dois ia muito além das câmeras

Courteney Cox publicou uma homenagem a Matthew Perry, nesta terça-feira, 14. A atriz, famosa por seu papel em ‘Friends’ e na franquia ‘Pânico’, viveu o par romântico dele na famosa sitcom dos anos 90, falou pela primeira vez sobre a morte do amigo, resgatando um vídeo do casal Chandler e Monica para provar que a sintonia entre os dois ia muito além das câmeras.

Ela escolheu publicar um vídeo em que mostra o bastidor de uma gravação, em que o colega pede para que ela termine a cena com uma piada não programada para divertir a plateia.

"Eu sou tão grata por cada momento que eu tive com você Matty e eu sinto sua falta todos os dias. Quando você trabalha com alguém tão próximo como eu e Matthew, há milhares de momentos que eu gostaria de compartilhar”, iniciou.

“Por agora, este é um dos meus favoritos. Para contextualizar, Chandler e Monica deveriam ter apenas um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação da audiência, se tornou o começo da história de amor deles. Nesta cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma fala engraçada para eu dizer. Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil", escreveu Courtney.

Nos comentários os fãs da serie relembraram e lamentaram a perda do ator: “Meu casal favorito, sempre me tiraram boas risadas”, escreveu um, “Mandando muita força e amor para você”, desejou um.

Matt LeBlanc comove ao se despedir de Matthew Perry

Matt LeBlanc, que interpretou o Joey na série Friends, comoveu seus seguidores ao prestar uma homenagem póstuma para o ator Matthew Perry. Ele falou sobre a dor de se despedir do amigo, que faleceu aos 54 anos enquanto estava em sua banheira de hidromassagem.

"É com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre vou sorrir quando pensar em você e nunca esquecerei de você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve", disse ele.