Como Silvio Santos conheceu a esposa, Iris Abravanel? Saiba a história!

Esposa do apresentador Silvio Santos, Iris Abravanel revela como eles se conheceram e a reação do seu pai ao saber do namoro

O apresentador Silvio Santos e a autora de novelas Iris Abravanel estão casados há mais de quatro décadas e tiveram quatro filhas juntos. Porém, você sabe como eles se conheceram? Em uma entrevista no programa The Noite, do SBT, ela relembrou a história de quando conheceu o marido quando ela tinha apenas 19 anos de idade.

Iris contou que conheceu Silvio Santos em uma praia no Guarujá, litoral de São Paulo, onde só dá para chegar de barco. “Eu estava na praia. De repente, chega um barco lá e ele desce. Branquelo! Branco, branco, transparente. Ele parecia uma lombriga, branquinho e grande. Eu tinha 19 anos, faz muito tempo que eu o conheço”, disse ela.

Então, ela relembrou quando seu pai descobriu o romance da filha. “Quando meu pai soube, ele ficou três dias de cama. Ele ficou louco, dava choco na parede. Ele dizia: ‘Eu achava que minha filha era inteligente, mas você é uma burra, você se envolveu com homem de televisão. Ele ficou louco e queria matar o Silvio”, afirmou.

E o pai dela aceitou o namoro depois que teve uma conversa com o genro. "O Silvio chamou meu pai para conversar e o meu pai voltou e falou: ‘Não tem jeito, ele lembra do dia que te conheceu, falou que você gosta muito da família’. Meu pai chegou apaixonado”, brincou ela. Eles se casaram em 1981.

Netos de Silvio Santos esbanjam fofura na TV

A apresentadora Patricia Abravanel contou com companhias especiais em um dos quadros do Programa Silvio Santos, no SBT, durante a edição de Natal. Ela levou seus filhos mais novos, Jane e Senor, para participarem de um dos quadros da atração e as crianças roubaram a cena.

Os dois surgiram ao lado da mãe no quadro Surpresa de Natal, que também teve a participação da família de Thammy Miranda. Nas fotos divulgadas pela emissora, Jane e Senor apareceram dando risadas e se divertindo enquanto estavam em um sofá com a mãe.

Vale lembrar que Patricia Abravanel é casada com Fábio Faria e é mãe de três crianças, Pedro, Jane e Senor.