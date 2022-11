Com o final das gravações da série “De Volta Aos 15”, Camila Queiroz homenageia Maisa Silva

A atriz Camila Queiroz se declarou nas redes sociais para sua colega Maisa Silva ao final das gravações da segunda temporada da série “De Volta Aos 15”

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 20h18

Nesta sexta-feira, 11, as gravações da segunda temporada da série “De Volta aos 15” se encerraram e a atriz Camila Queiroz prestou homenagem a sua colega de elenco Maisa Silva (20) em seu Instagram.

Nos stories, Camila compartilhou uma foto em que se abraçava com Maisa e escreveu: “Obrigada parceira por tanta troca e entrega. Tenho muito orgulho da Anita que construímos. Que bom que é você”.

Em uma segunda postagem Camila, que recentemente foi para Fernando de Noronha, postou o abraço de outro ângulo e escreveu: “Não largo mais”.

Na série da Netflix que irá para sua segunda temporada, Camila e Maisa interpretam a mesma personagem, Anita, em idades diferentes.

Look de milhões!

Na última quinta-feira, 10, Maisa deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de selfies vestindo um look luxuoso.

A atriz vestindo um look all-black luxuoso composto por uma jaqueta de uma marca de grife, blusa preta e shorts com uma meia calça. Em contraste com o look, Maisa estava com as unhas coloridas.