Cleber Machado surge em primeiro vídeo após assinar contrato com a Record TV

Record TV divulga o primeiro vídeo de Cleber Machado anunciando o seu novo projeto na emissora após assinar o contrato

O narrador Cleber Machado está com um novo trabalho! Depois de ser demitido da Globo, ele assinou contrato com a Record TV. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 30, pela emissora, que até já divulgou o primeiro vídeo do comunicador fala sobre o seu primeiro projeto no canal.

Machado vai comandar a transmissão das duas partidas da grande final do Campeonato Paulista. No vídeo, ele falou sobre o assunto. "Se você me perguntar quantos jogos do Campeonato Paulista eu já transmiti, eu não sei. E quantas finais de Campeonato Paulista eu já fiz? Eu não lembro também. Mas a próxima final de Paulistão que eu vou transmitir eu sei: no time da Record", afirmou.

A contratação de Cleber Machado foi comemorada por Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo do Grupo Record.“A chegada do Cleber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show no melhor estilo que o campeonato merece”, contou.

Vale lembrar que o narrador ficou 35 anos na Globo.

Cleber Machado fala sobre a demissão da Globo

Em entrevista no site UOL, Cleber Machado contou o motivo para ter saído da Globo. Ele contou que teve uma longa conversa com a emissora.

“Perguntei: ‘Vocês não me querem mais ou é questão de orçamento? ‘Não tem nada a ver com você, é orçamento.’ Podemos negociar? ‘Não sei’… Enfim. A surpresa é que, quando se desenhou isso, era uma coisa recente, não foi programado. O burburinho de que alguma coisa iria acontecer, de movimento na empresa que o pessoal fica ressabiado, começou uma semana antes. Aí quando fui conversar me responderam que foi orçamento, que para o profissional é menos pior”, revelou.